- Nysgjerrig på enda en øvelse

Det er allerede bekreftet at Karsten Warholm vil løpe 400 flatt i neste Diamond League-stevne. Nå avslører verdens beste hekkeløper at det er enda en øvelse han kunne tenke seg å prøve.

Allerede den 26. august vil olympiamesteren prøver seg uten hekker under Diamond League-stevnet i Lausanne.

Dette bekreftet Team Warholm overfor TV 2 tidligere i uken.

Ikke ferdig med hekk

Da friidrettsstjernen møtte pressen etter ankomst på Gardermoen fredag kveld, bekreftet han dette nok en gang, men la samtidig til at han på ingen som helst måte var ferdig med hekkeløp.

– Jeg skal ikke bytte ut 400 hekk, men jeg skal prøve ut 400 flatt. Jeg føler at jeg trenger nye utfordringer nå, fortalte han TV 2, og la til at han har tro på at det kommer til å gå bra.

– De øvelsene lar seg veldig lett kombinere, man kan ikke løpe fort på 400 hekk uten å være god på 400. De er veldig beslektet. Så sånn sett så er det veldig greit. Jeg har løpt 400 flatt masse tidligere, så tror ikke det skal være noe problem.

– Ingenting er umulig for Karsten

TV 2 snakket tidligere i uken med sprintløper Even Meinseth, som tror at Warholm kunne ha hevdet seg i enda flere øvelser.

– Nå har han vunnet VM to ganger, vunnet EM, vunnet OL og tatt verdensrekord. Hva mer kan man be om? Han er fortsatt bare 25 år og har mange gode år igjen. Jeg tror han kan nå verdenstoppen på både 400- og 800 meter flatt. På 400 meter er han nok der allerede. Skulle gjerne sett han løpe 200 meter også, sa Meinseth da.

– Man vet ikke med Karsten lenger. Det virker som om ingenting er umulig for ham, fortsatte sprintløperen.

– Jeg har alltid tenkt på det

På spørsmål om hva han tenker om Meinseths uttalelser, svarer Warholm at han ikke vil utelukke muligheten for å legge til enda en øvelse i repertoaret en gang i fremtiden.

– Ja, altså, jeg har alltid tenkt på 800 meter fordi jeg er litt nysgjerrig på hva potensialet mitt kunne vært, sier supertalentet, men legger til at det nok ikke vil være aktuelt med det første.

– Det må man jo ha litt mer spesialtrening for, og det er litt skummelt fordi da må du begynne å bytte ut litt kvaliteter, og da kan det begynne å gå utover 400 hekk og det er jeg litt redd for, forklarer han.

– Når man har tatt et gull er det viktig å kunne forsvare det også. Så jeg har en tanke om at jeg skal klare å forsvare dette OL-gullet, avslutter den ferske olympiamesteren.