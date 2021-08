Rapport: Cuomo tok på assistentens rumpe mens hun tok selfie med ham

En av de 11 kvinnene som anklager New York-guvernøren Andrew Cuomo for seksuell trakassering og upassende oppførsel, har politianmeldt Cuomo, skriver New York Times.

Kvinnen hevder ifølge den omfattende rapporten som riksadvokaten i New York offentliggjorde denne uken at guvernøren befølte brystene hennes.

Kvinnen tok denne selfien med Cuomo 31. desember 2019. Foto: Riksadvokaten i New York

Craig Apple, sheriffen i Albany, sier at Cuomo kan bli pågrepet dersom påstandene underbygges.

– Det blir opp til riksadvokaten å avgjøre en pågripelse, sier sheriffen til New York Post.

– Masserte rumpa

Den nesten fem måneder lange granskingen, som er utført av to advokater som har snakket med 179 personer, kommer etter at flere kvinner rettet anklager mot guvernøren tidligere i år.

Over 74.000 dokumenter, eposter, tekstmeldinger og bilder er gjennomgått under granskingen.

Kvinnen, som omtales som «Executive Assistant#1» i rapporten, har forklart granskerne at Cuomo hadde oppført seg upassende mot henne siden 2019.

Han skal ha kysset henne, og gjort fysiske tilnærmelser som hun oppfatter som ukomfortable.

En av hendelsene fant sted på kontoret i hans hjem i Albany, New York.

Guvernøren ba henne om å ta en selfie, og mens hun gjorde det, skal Cuomo ha tatt hånden på rumpa hennes og massert den i minst fem sekunder. Etterpå skal han ha sagt til henne at hun ikke skulle vise bildet til andre.

Det toppet seg året etter, 16. november 2020, da han tok hånden under hennes bluse og holdt rundt det ene brystet hennes, har kvinnen forklart.

Ana Liss og guvernøren i mars 2015. Foto: Riksadvokaten i New York

Fryktkultur

Kvinnen fortalte imidlertid ingen om hendelsene, fordi hun var livredd for å miste jobben.

Men da guvernøren tidligere i år benektet at han hadde tatt på noen av sine ansatte, endret det seg.

Ana Liss, en tidligere assistent ved guvernørens kontor, har fortalt granskerne om «tvangskyssing» og annen upassende oppførsel.

Cuomo spurte henne om hun hadde en kjæreste.

Når han ringte henne kalte han henne «blondine», «kjæreste» og «kjære».

Under en offisiell mottakelse omfavnet guvernøren henne og la armen rundt korsryggen og midjen hennes mens de poserte for en fotograf.

Liss ba til slutt om å få en annen jobb. Hun følte at det ikke var et trygt sted å jobbe for unge kvinner. Guvernøren har senere hevdet at han ikke husker henne.

Rapporten omtaler en rekke hendelser der guvernøren skal ha oppført seg upassende. Foto: Riksadvokaten i New York

Ifølge granskingen har arbeidsmiljøet under Cuomo vært fiendtlig og preget av fryktkultur.

Et slikt arbeidsmiljø var en medvirkende årsak til at trakasseringen kunne skje, ifølge granskingen.

– Disse intervjuene og bevisene avslører et dypt bekymringsfullt, men tydelig bilde: Guvernør Cuomo har seksuelt trakassert nåværende og tidligere statsansatte, sa New Yorks riksadvokat Letitia James på en pressekonferanse tirsdag da rapporten ble lagt frem.

Riksrettsprosess

Ifølge James har guvernøren brutt loven på delstatsnivå og føderalt nivå.

Den 64 år gamle guvernøren har avvist å ha berørt noen på upassende vis, men sa tidlig at han beklaget hvis oppførselen hans ble misforstått som flørting.

USAs president Joe Biden og lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, tok tirsdag til orde for at guvernøren må gå av.

Resultatet av granskingen kan føre til en riksrettsprosess mot Cuomo i delstatsforsamlingen, der Demokratene har flertall.

Et flertall i New Yorks delstatsforsamling vil begynne riksrettsprosessen hvis han ikke trekker seg.

Minst 82 av de 150 medlemmene av delstatsforsamlingen har sagt offentlig eller bekreftet overfor nyhetsbyrået AP at de vil støtte en riksrettsprosess hvis Cuomo ikke trekker seg. Det trengs simpelt flertall for å starte en slik prosess. (TV 2/NTB)