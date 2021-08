Ber Statens Vegvesen gå gjennom rutiner for tunneler

30. juli i år fikk Grzegorz Mazur familiebil ble smadret av steinsprang i Trodalstunnelen på E39 i Masfjorden.

Dagen etter falt en stein på rundt en meter i diameter ned fra tunnelveggen i Fjærlandstunnelen mellom Sogndal og Jølster, og forårsaket en trafikkulykke.

Heldigvis ble ingen skadet i de to hendelsene.

Nå ber samferdselsministeren Staten Vegvesen gå gjennom sikkerhetsrutinene for norske tunneler.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, og norske tunneler blir stadig tryggere. Men når det skjer hendinger som de i Trodalstunnelen og Fjærlandstunnelen nylig, er det naturlig med en gjennomgang av rutinene, sier Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Statens vegvesen har frist til 1. september med å gi tilbakemelding. Deretter skal Samferdselsdepartementet gå gjennom innspillet fra etaten, står det i pressemeldingen.

I starten av august utfordret Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud samferdselsdepartementet. Han mener Hareide må bevilge mer penger til tunnelsikring.

– Sørg for at vi bevilger mer penger til dette. Frp gjorde det da vi satt i regjering, men vi utfordrer videre. Vi må gjøre mer, sier Hoksrud.

ETTERLYSER MER: Bård Hoksrud (Frp) utfordrer samferdselsministeren til å prioritere tunneler høyere. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Blir tryggere og tryggere

Hareide var den gang tydelig på at han tar utfordringen.

– Den tar jeg, fordi vi bruker mer penger på nettopp tunnelsikkerhet. Det er viktig, sier Hareide.

Han sier videre at man så og si daglig gjennomfører visuelle kontroller av tunnelene.

Samferdselsministeren legger til at Norge er et av landene i Europa med flest tunneler, og at det gjøres et stort arbeid for å sikre at de er trygge.