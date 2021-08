Kristoff-tips sørget for proffsjanse for Arctic-overraskelse

Fredrik Dversnes er blant to Coop-ryttere som skal kjøre for russisk profflag.

Underveis på fredagens etappe kom det frem hos det nederlandske sykkelnettstedet wielerflits.nl at Fredrik Dversnes og Eirik Lunder skal sykle på prøvekontrakt hos russiske Gazprom-RusVelo resten av sesongen.

Førstnevnte satt i dagens femmannsbrudd i Arctic Race of Norway, og viste stor styrke ved å ta klatretrøya.

Nå får 24-åringen fra Egersund altså prøve seg på et høyere nivå hos det russiske profflaget, som blant annet har meritterte ryttere som Roman Kreuziger og Illnur Zakarin i stallen.

– Det er en spennende mulighet, ingen tvil om det. Det ser jeg veldig frem til. Nå må jeg få formen opp et lite hakk til, så får vi satse på at det blir noe videre, sier Dversnes til TV 2 etter målgang.

Dversnes har hatt en god sesong hos Team Coop. Han vant Tour of Rhodes sammenlagt i mars, og har vært en viktig del av et Coop-lag som har rasket med seg seirer gjennom våren.

Han får altså med seg lagkameraten Eirik Lunder til det russiske laget. Han vant sammenlagt i det polske etapperittet Dookola Mazowsa i juli.

Kristoff-tips fikset prøvekontrakt

Det er Alexander Kristoff som har tipset sin tidligere sportsdirektør i Katusja, Dimitry Konychev, om de to.

– Det var min tidligere sportsdirektør i Katusja som lurte på om det var noen sterke ryttere fra Norge. Så nevnte jeg et par navn fra Coop som jeg trener med. Dversnes er kanskje den sterkeste gutten vi har på treningsturene og bakkeintervaller. Der pleier han å kjøre hardt i front. Vi sliter på hjul, så han fortjener en sjanse i utlandet, mener Kristoff.

Alexander Kristoff roser treningskameraten Fredrik Dversnes. Foto: Dirk Waem

Han har et tett samarbeid med Team Coop, og både han og Sven Erik Bystrøm trener mye med det Stavanger-baserte laget.

Sportsdirektør i Team Coop, Magnus Børresen, mener det er fortjent at de får muligheten.

– Han angriper i bakken og kjører av Oliver Naesen. Det er bare fordi han er så sterk. Det er bra at noen russere har fått med seg det, og det er fullt fortjent. At han tar klatretrøya i dag, er jeg stolt over.

Kjørte fra klassikerstjerne i bruddet

Oliver Naesen er blant de største utenlandske stjernene som er på plass i årets ritt. Han ble altså fra kjørt av den tidligere snekkeren hos Team Coop.

– Det er veldig tøft. Han var sterk han også, han ga nok litt mye gass i føringene på flatene, men det var en rå opplevelse, sier Dversnes.

Egersunderen var fornøyd med hvordan rittet utviklet seg for sin del.

– Det var en hard dag, uten tvil. Jeg prøvde å komme meg i brudd og var ivrig fra start. Jeg følte meg ikke så pigg midt i rittet, jeg var redd for at de andre var sterkere enn meg, og det virket sånn i flere av bakkene. Jeg hadde mål om å ta klatretrøya, men det går litt opp og ned om man tror på det selv eller ikke, men det viste seg til slutt at jeg var sterk nok til å ta det.

– Hvordan er det å få på seg en trøye?

– Det er klart at det er stort for en liten gutt som meg det. Det er første gang jeg er her, så det er gøy.

Spurttalent på vei ut

Team Coops mestvinnende rytter i årets sesong, Tord Gudmestad, er også på vei ut av laget.

Etter det TV 2 erfarer, er flere WorldTour-lag interesserte i 20-åringen. Ingenting er foreløpig signert, men interessen etter U23-norgesmesteren er naturligvis stor etter flere solide prestasjoner i årets sesong.

Gudmestad vant Rhodos GP og tok to etappeseire i Dookola Mazowsza. I Stavanger har han trent mye med Alexander Kristoff, og før start var han svært selvsikker på egne vegne før massespurten i finske Kilipsjarvi på dagens etappe i Arctic Race.

Det ble dessverre for vanskelig å komme seg frem i spurten, og hønsebonden fra Nærbø endte på en ellevteplass på etappen som ble vunnet av Martin Laas fra BORA-hansgrohe. Alexander Kristoff overtok den gule ledertrøya etter nok en andreplass.

