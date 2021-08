Drømmeåret sjokkerte alle. Nå har han gjort et vågalt grep

SANDNES (TV 2): Sturla Holm Lægreid traff blink på alle områder i debutsesongen. Nå varsler skiskyttersensasjonen tøffere prioriteringer inn mot OL, og med seg på veien dit har han gjort et dristig grep - inspirert av sine to største lidenskaper.

– Man skulle jo tror nå som jeg skjøt så bra forrige sesong, at det kanskje er dumt å bytte børse, sier Lægreid til TV 2.

– Men det var en beslutning jeg tok før sesongen, for den gamle begynte å bli slitt. Det var sprekker i treverket her og der. Det var en «Frankenstein»-børse, hvor jeg hadde spikket på og limt på ting, gjennom fem år, forklarer han videre.

Den nye børsa, som han bare kaller for «stokken», er laget av flammebjørk.

Erkjenner risiko

– Jeg har tatt en risiko med å lage noe som ingen andre har laget i, erkjenner Lægreid.

– Man hører rykter om gamle møbler som «vrir» seg etter mange år med kulde og vær, men jeg håper dette holder og er såpass solid laget at det ikke vrir seg noe særlig, fortsetter han.

Inspirasjonen hentet han hos «en fyr som lager gitarer på Lillehammer». Det er nemlig en dårlig skjult hemmelighet at skiskytterkometen også har en sterk forkjærlighet for gitarer.

– Hvor skal man begynne?

Nå skal børsemakeren hans også lage en matchende reisegitar.

– Da er jeg happy når jeg har med både børse og gitar med på samlinger, og kan jeg både trene og slappe av, flirer han.

24-åringen fra Bærum tok skiskyttersporten med storm forrige sesong, da han gjorde bortimot rent bord både i VM og verdenscupen i vinter.

– Hvor skal man begynne? Da jeg vant første rennet, var det helt sykt for meg. Jeg tenkte allerede da at sesongen var komplett, forklarer han.

Vil prioritere hardt

Høydepunktet ble VM, der han reiste hjem med fire gullmedaljer.

VM-JUBEL: F.v: Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid fra Norge jubler etter gull i stafett for menn under VM i skiskyting 2021 i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric / NTB Foto: Primoz Lovric

TV 2 møter ham på Blinkfestivalen i Sandnes. Bare noen minutter før intervjuet har han kunngjort at han trekker seg fra festivalen, for å være best mulig restituert til høydesamling om noen uker.

– Det føles vemodig, sier han, før han fortsetter:

– Men man må se på hva hovedmålet er. OL er det største målet, og det er viktig å være best mulig forberedt til det som kommer.

– Jeg ser artikler med intervjuer jeg gjorde for lenge siden, der jeg blir spurt om hva som er det store målet mitt. Da sa jeg alltid OL i 2022, selvsagt. Og nå er jeg der snart. Det er ikke bare en fjern drøm lenger, det er kun et halvt år til. Det er så «sjukt» å tenke på at det man har sett fram til i så mange år, plutselig er på dørstokken - og innen rekkevidde, forklarer Lægreid.

På veien dit er han tydelig på at han kommer til prioritere tøft.

– Må jeg stå over verdenscuprenn for å komme i best mulig form til OL, så vil jeg gjøre det.