FN-utsending: Afghanistan står ved et farlig veiskille

FNs spesialutsending til Afghanistan, Deborah Lyons, sier landet står ved et farlig veiskille. Norge ber Taliban stanse framrykkingen.

– Afghanistan har de siste ukene gått inn i en destruktiv fase. Taliban har gjort betydelige territorielle framskritt, sa Lyons da hun fredag orienterte FNs sikkerhetsråd om utviklingen.

Møtet i Sikkerhetsrådet kom i stand på forespørsel fra den afghanske regjeringen, samt fra Norge og Estland. Det ble ledet av India.

Samme dag ble det kjent at Taliban hadde erobret sin første provinshovedstad, Zaranj i Nimroz-provinsen, og drept lederen for Kabul-regjeringens mediesenter, Dawa Khan Menapal, i et attentat.

Norges innlegg i Sikkerhetsrådet ble holdt av ambassadør Odd-Inge Kvalheim, som kom med krass kritikk både av Taliban og afghanske regjeringsstyrker.

Alvorlig bekymret

– Taliban må straks avslutte sin pågående militæroffensiv. Ingen i verdenssamfunnet vil slutte opp om en regjering som etableres ved hjelp av militærmakt, sa han.

– Vi er også alvorlig bekymret over meldinger om overgrep begått av medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene, sa han.

Afghanske regjeringsstyrker har med støtte fra USA gjennomført en rekke flyangrep mot påståtte Taliban-mål i tett befolkede områder den siste tiden, noe som har kostet mange sivile livet.

Søreide fordømmer

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også bekymret over utviklingen i Afghanistan.

KRITISK: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ber Taliban stoppe med de militære offensivene. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg er svært bekymret over de alvorlige konsekvensene for sivile. Rapporter om målrettede drap og andre handlinger som kan være krigsforbrytelser gir særlig grunn til bekymring. Norge fordømmer disse handlingene, heter det i en kommentar fra henne.

– Vårt budskap i dag er tydelig. Taliban må stoppe den militære offensiven og de afghanske partene må forplikte seg til å oppnå reell fremgang i fredsprosessen. Det er partenes ansvar å avslutte den svært ødeleggende konflikten ved forhandlingsbordet, sier Søreide.