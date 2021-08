Canada tok historisk OL-gull etter svensk straffekollaps

Etter to strake bronsemedaljer steppet Canada opp og tok sitt aller første OL-gull i fotball. Det kom på høydramatisk vis i Yokohama.

Sverige hadde flere sjanser til å sette inn den avgjørende straffen, men veteranene Caroline Seger og Jonna Andersson greide ikke å fullføre jobben. Den ene blåste ballen over, mens den andre så forsøket bli reddet.

Julia Grosso ble Canadas helt i en straffesparkkonkurranse preget av svært mange dårlige skudd. Dermed må det svenske kvinnelandslaget vente videre på sin første olympiske tittel.

Selve kampen endte 1-1, der Sverige tok ledelsen ti minutter før pause. Da kjempet Kosovare Asllani seg fram på venstrekanten og slo ballen inn foran mål til Stina Blackstenius. Häcken-spilleren scoret via et canadisk bein til enorm svensk jubel.

Etter hvilen giret Canada om og spilte mer aggressivt. Det svenske presset fungerte ikke lenger like bra, og med litt over 20 minutter igjen fikk canadierne straffe etter at situasjonen ble sjekket av VAR.

