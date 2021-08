Flyttet inn like før drapet

Seks personer ble pågrepet og siktet for drap, men etter en lang dag i avhør ble fem av disse løslatt. Den sjette, en mann i 40-årene fra Polen, er varetektsfengslet, siktet for å ha drept en mann i 50-årene fra Litauen.

Fredag ble det kjent at politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten som viser at offeret blødde i hjel som følge av en stikkskade.

Politiet har beslaglagt et antatt drapsvåpen.

LEI SEG: Forsvarer Gunhild Lærum opplyser at hennes klient har det vanskelig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Min klient er lei seg og føler seg helt utenfor. Han synes det er forferdelig at en person er død. Han stiller seg uforstående til at han kan ha noe med dette å gjøre, sier siktedes advokat, forsvarer Gunhild Lærum.

– Nyinnflyttet

Det var ved halv ett-tiden natt til søndag at politiet ble varslet via AMK om at en mann var blitt utsatt for en alvorlig voldshendelse i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Kort tid senere fikk politiet stadfestet at mannen var død.

Drapet skal ha skjedd i forbindelse med en bursdagsfest. Etter det TV 2 forstår skal det ha oppstått en uenighet eller en krangel forut for drapshandlingen, men det er ikke kjent hva som var tema for denne.

Den drapssiktede skal, ifølge TV 2s opplysninger, ha flyttet inn samme dag som drapet skjedde.

ETTERFORSKER: Øst politidistrikt avventer fortsatt svar på flere spørsmål i drapssaken.. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Siktede skal ha hatt en skade, og han ble beskrevet som svært sliten «fysisk og psykisk» da han satt i arresten på Lillestrøm politistasjon søndag.

Ordknappe i politiet

Politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere opplysningene om når siktede flyttet inn i boligen. Ei heller ønsker han å si noe om hva som er relasjonen mellom avdøde, siktede og de fem andre som befant seg på adressen da drapet skjedde.

Braathen vil heller ikke si noe om hvorvidt politiet mener å ha avdekket et drapsmotiv.

– Vi er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen. Det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, sier han.

– Har dere klarhet i hendelsesforløpet forut for ugjerningen?

– Vi har en formening om hva som har skjedd, men det er altfor tidlig å si noe om dette nå, sier Braathen.