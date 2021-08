Reagerer på klagingen: – Direkte pinlig

Tidligere landslagsspiller Randi Gustad rister på hodet av håndballjentenes klaging på dommerteamet like etter kampen.

– Det synes jeg var direkte pinlig, sier hun til TV 2.

– Både fra landslagssjefen og Nora Mørk. De skal ha litt «slack» for at de er heite i pæra rett etter at de har gått av banen, men jeg synes ikke det stemmer med den kampen jeg har sett, fortsetter Gustad.

Hun mener at Russland var gode taktisk gjennom hele kampen, og at de fikk dratt tempoet til deres fordel.

– Det som skjer det siste minuttet kan vi diskutere opp og ned, men de (Norge) blir tidvis spilt ut av hallen denne kampen. For meg blir det helt sjokkerende at de klarer å skylde på dommerne, sier Gustad.

– Hva kunne de gjort annerledes i kampen?

– Det er lett å være etterpåklok der, men jeg er veldig nysgjerrig på den taktiske vurderingen det siste minuttet. Den siste to-minutteren er urutinert og kunne gitt Norge en ekstra sjanse, svarer Gustad.

Hun mener også at Norge var veldig passive de siste sekundene, og mener at en av kantspillerne burde få gå.

– Ellers må jeg si at vi er svake i duellspillet hele kampen. Jeg stod i Rio og så på, og da var det en mye jevnere kamp. Her fortjente Norge å tape. De ligger under med seks mål og blir tatt taktisk sett, og er ikke gode nok.

Russer: – Bevisst

Russiske Vladlena Bobrovnikova sier til TV 2 at det var en bevisst strategi fra russerne å la tiden gå.

– Det var planen vår å bruke lang tid i angrep og ikke gå raskt i angrep og skyte. Det var taktikken vår, sier Bobrovnikova, som likevel mener forsvars- og keeperspillet var nøkkelen.

FINALEKLAR: Russiske Vladlena Bobrovnikova røper at russerne hadde en bevisst strategi. Foto: Susana Vera

Linn Gossé skjønner håndballjentenes frustrasjon, men er enig med Gustad i at tapet skyldes spillet og ikke dommerne. Hun påpeker at man har fått lov til å spille lenge i angrep hele mesterskapet, også blant herrene.

– Selvfølgelig er det med på å bidra til at det blir mye frustrasjon hos de norske jentene, som kanskje hadde vært litt annerledes hvis de ikke holdt på så lenge i angrep, sier den tidligere landslagsspilleren i TV 2s studio.

– Men det er ikke derfor vi taper kampen i dag. Vi burde vært mer taktiske, mener hun.

Thorir: – Tapte denne kampen selv

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sa etter kampen til Discovery at med passivreglene man har i moderne håndball, var det rett og slett dårlig. I møte med TV 2 litt senere er imidlertid islendingen enig i at de må ta tapet på sin egen kappe.

– Jeg mener at vi tapte denne kampen selv. Våre feil forsvarsmessig, den dårlige perioden i første omgang der vi gi ifra oss initiativet, når vi kaster bort baller og brenner gode sjanser – det er oss. Det har ikke noe med dommerne å gjøre, sier Hergeirsson til TV 2.

– Så kan vi si at siste angrep, det er merkverdig. Det er det. Man stusser litt vurderingene i det angrepet, sånn i forhold til passivitet. Men sånn er det, fortsetter han.

SKUFFET: Thorir Hergeirsson. Foto: Franck Fife

Islendingen mener at det er andre ting i kampen som de må stå til ansvar for, og som gjør at de taper.

– Jeg vil ikke egentlig si så mye nå, men sitter noen ganger med følelsen av at det går i favør Russland på noen avgjørelser. Men sånn kan det jo være i sånne kamper, og man kan ha den følelsen uten at det nødvendigvis er riktig, sier Hergeirsson.

– Men kan det hende at jentene tenker på dette underveis, og at det påvirker prestasjonen deres?

– Nei, altså, i så fall så er det veldig uhensiktsmessig. For du kan jo ikke endre dommeravgjørelser. Så jo mer fokus du bruker på det, jo mindre fokus har du på det du selv skal gjøre. Noen avgjørelser reagerte vi på, men det er det i alle sånne kamper. Men hvis vi tar en titt på det, så håper jeg at det ikke er så ille som de opplever, svarer han.

Frustrert Mørk

Nora Mørk ristet på hodet av dommernes innsats i intervjuet med Discovery etter kampen. Hun er fortsatt frustrert i møte med pressen senere.

– Det er så utrolig frustrerende å se tiden bare renne ut og stå og se på at de får 19 frikast. Det er det her jeg bruker hver eneste dag av livet mitt på. For meg føler jeg meg latterliggjort, sier Nora Mørk.

– Når det er ett minutt igjen av kampen, så kan ikke ett lag få holde på hele tiden. Det er en regel. Jeg kan ikke si så mye annet enn det. Du bare står der og ser drømmen din renne ut og du kan ikke gjøre noen ting. Jeg føler meg maktesløs og det føles ut som vi må være ti mål bedre enn Russland i dag, sier Mørk.

Veronica Kristiansen svarer på to-minutteren hun fikk helt på tampen.

– Jeg føler at hun oppsøker meg på det der og kaster på hodet, men det er det russerne spiller på og dommerne lar det gå. Og så får de lov til å bruke ekstremt langt tid utpå der. Det er ekstremt frustrerende, men vi kunne avgjort dette tidligere i kampen. Vi må plukke oss sammen og stå sammen. Er det noen som kan reise seg fra dette, så er det oss. Vi skal ikke hjem herfra uten medalje, slår Kristiansen fast.