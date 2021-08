Nye innreiseregler kan sette en stopper for grensehandelen

Fra midnatt, natt til mandag, blir den svenske regionen Västra Götaland markert som oransje på ECDCs kart.

Populære grensehandel-destinasjoner som Strømstad og Nordby kjøpesenter ligger i Västre Götaland, og dermed er det kun fullvaksinerte eller personer som har hatt covid-19 det siste halve året, som kan reise fritt over grensen.

Dersom man kun har fått første vaksinedose, eller ingen i det hele tatt, må man først fremvise attest på negativ test før innreise til Norge, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst og deretter i innreisekarantene.

Dette betyr de ulike fargene Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Kilde: Regjeringen

– Importsmitte er en trussel

– Unntaket er hvis man har et gyldig koronasertifikat i tråd med EU sitt rammeverk, om man er fullvaksinert eller har hatt covid de siste seks månedene, opplyser statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til TV 2.

VIL BEGRENSE SMITTE: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H). Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Det nåværende systemet er basert på smittenivået i de ulike områdene. Den siste tiden har det vært en økende smittetrend i flere svenske regioner, deriblant Västre Götaland.

– Vi ønsker å begrense importsmitte, så når smitten øker i utlandet mener vi det er riktig å gå i karantene om man ikke har koronasertifikat. Importsmitte er fortsatt en trussel, og vi ønsker å unngå smitte utenfra, sier Korkunc.

Begrenser ikke spredning

Hittil har over 85 prosent av den norske befolkningen fått minst første vaksinedose. Dermed er ikke lenger faren for alvorlig sykdom og død like stor for en stor andel av befolkningen.

– Smittetallene er derfor ikke like viktige lenger, men vi ønsker ikke at de skal øke mye. En dose fungerer godt mot sykdom og død, men ikke mot smittespredning, sier Korkunc.

Så langt er rundt 45 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Forventer færre innleggelser

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, understreker viktigheten av at mange vaksineres.

– I land med høy vaksinedekning, som i Norge, ser vi en klar trend i at gjennomsnittsalderen blant innlagte er yngre. Fordi yngre mennesker som regel kommer seg raskere enn eldre ved alvorlig sykdom, er det naturlig at liggetiden og behovet for intensivbehandling går noe ned, sier Nakstad til TV 2.

FÆRRE INNLEGGELSER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror på færre innleggelser og alvorlig syke i tiden som kommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I likhet med Korkunc mener Nakstad at det ikke nødvendigvis vil være smittetallene som er viktigst i vurderingen av nødvendige restriksjoner og tiltak den kommende tiden.

– I de nærmeste ukene vil vi nok fortsatt se at økte smittetall kan gi flere innleggelser, men fra et mye lavere nivå enn tidligere. Ettersom flere blir vaksinert vil vi tåle mer smitte uten at det gir flere innleggelser, men det tar fortsatt noen uker før vi kommer helt i mål med vaksinasjonsprogrammet.