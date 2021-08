Ber Biden stenge Guantanamo

Bidens partifeller ber ham enten løslate de 39 gjenværende fangene etter framstille dem for føderale domstoler i USA der de så må svare for sine eventuelle terrorforbindelser.

De 75 representantene sier i et felles brev at leiren, som drives av den amerikanske marinen, mangler vedlikehold og er kostbar å holde i gang. De mener også at den er en 20 år gammel pinlig menneskerettighetssak for USA.

Leiren er blitt et symbol på Bush-administrasjonens overreaksjon på angrepene i september 2001.

– Leiren har huset nesten 800 personer gjennom disse årene. Nå er det bare 39 personer i igjen, mange eldre og pleietrengende, sier de demokratiske kongressrepresentantene.

De viser til rapporter som sier det koster 500 millioner dollar i året å drive leiren, en sum som fordeler seg på svimlende 13 millioner dollar per fange, skriver representantene.