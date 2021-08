Nora Mørk får ros på spillerbørsen, kritisk til Thorir

Semifinalen endte i tårer for håndballjentene. TV 2s ekspert Bent Svele vurderer spillernes innsats her.

Norge - Russland 26-27 (11-14)

Katrine Lunde 7

Begynner kampen strålende i det norske målet og redder ni av 22 skudd de første 30 minuttene. Fortsetter etter pause, men det blir vanskelig når vi slipper de russiske spillerne til avslutninger fra 6 meter for ofte. Sammen med Nora Mørk Norges beste.

Henny Ella Reistad 3

Dette ble ikke den kampen hun sikkert hadde sett for seg. Treffer på to av seks avslutninger, og det første målet kommer ikke før helt mot slutten av kampen. Utålmodig i angrepsspillet og taper noen dueller defensivt.

Veronica Kristiansen 5

Tøff defensivt og vil mye når vi angriper. Klart bedre i forsvar enn angrep. Tre mål på fem forsøk. Blir for mange dueller og for lite balltempo.

Marit Malm Frafjord 4

Begynner kampen bra i forsvar. Tar vare på muligheten offensivt før pause. Faller i nivå etter pause og taper for mange dueller.

Stine Skogrand 3

Får mange muligheter offensivt, men klarer ikke å ta vare de hun får. Fire mål på ni forsøk er for svak uttelling. Variabelt defensivt.

Nora Mørk 7 (Norges beste)

Spiller opp de andre og er sikkerheten selv fra straffemerket. Ender på ti mål på tolv forsøk etter en meget god andre omgang. Sover ved et par anledninger defensivt som resulterer i to russiske mål. Drømmen brast for vår verdensstjerne.

Stine Bredal Oftedal 4

Er den som skal styre tempoet i kampen og det norske angrepsspillet. Lykkes kun i perioder med det. Går for mye med ball, og vinner ikke like mange dueller offensivt som hun pleier. Bommer to ganger alene med målvakt i andre omgang.

Kari Brattset Dale 4

Blir pakket godt inn av et velspillende og aggressivt russisk forsvar. Ender kampen med ett mål på tre forsøk. Faller også i nivå defensivt etter pause.

Camilla Herrem 3

Begynner kampen, blir ikke brukt offensivt de 13 minuttene hun spiller. Bommer defensivt ved én anledning. Sitter resten av kampen på benken.

Sanna Solberg Isaksen 6

Kommer inn for Herrem og gjør jobben defensivt. Blir ikke brukt før godt ut i andre omgang. Lager tre mål på fem forsøk.

Thorir Hergeirsson 3

Vil ha høyt tempo, i denne kampen fikk han det, men de norske spillerne var altfor utålmodig ved flere anledninger. Stoler på få spillere, og kunne med fordel prøvd flere av de som var på benken. Savner å prøve et sju-mot-seks-spill som kunne endret på betingelsene. Merkbart også at vi ikke behersker en annen forsvarsvariant. Merkelig at vi ikke jager ball og inviterer de russiske spillerne til å ta en avslutning de siste 30 sekundene.