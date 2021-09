Dette er årets Farmen-deltakere

Den 17. sesongen av Farmen er allerede godt i gang, og 14 spente deltakere er klare for kampen om tilværelsen denne høsten. Her skal de leve slik de gjorde for 100 år siden.

Denne sesongen befinner forpakterne seg på Steinsjøen gård, på grensa mellom Hurdal og Østre Toten kommune.

Produsent for Farmen i produksjonsselskapet Strix, Martin Ramstad, har tidligere fortalt at stedet har en spennende historie, noe som vil by på opplevelser og ukesoppdrag seerne aldri har sett på Farmen tidligere.

ÅRETS FARMEN-FORPAKTERE: Disse 14 deltakerne skal kjempe om kampen for tilværelsen i den 17. sesongen av Farmen. Foto: Espen Solli

Også i år er det Mads Hansen (37) som er programleder. Han gleder seg til nok en Farmen-høst med spennende personligheter.

– Jeg tar en råsjans på at det ikke finnes noe annet program i landet med større spennvidde i casten enn på Farmen. Jeg kan love at dette er en ekstremt karismatisk, energisk og humoristisk gjeng, og jeg gleder meg stort til å se hvordan dette kommer til å utvikle seg, sier programleder for Farmen Mads Hansen.

Dette er årets deltakere

Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (35)

Fra: Smøla

Sivilstatus: Singel

Yrke: Anleggsarbeider/gulrotbonde

LØSNINGSORIENTERT: Nordmøringen Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy er en oppfinnsom type, noe han tror kan bli en fordel inne på Farmen. Foto: Espen Solli/TV 2

Smølas Reodor Felgen, Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy, har til stadighet fått høre fra venner at Farmen hadde passet han godt. Det har han hatt kalde føtter for, frem til nå.

– Nå sitter jeg her. De som trodde jeg ikke turte vet ikke at jeg er her, så det blir litt «in your face», ler han.

I nærmere seks år har han, sammen med sin far, vært gulrotbonde. De har 50 mål med gulrøtter på hobbybasis, men han tror ikke denne kunnskapen vil være til hans fordel.

– VI er 100 år tilbake i tid, så det kommer nok til å bli noen utfordringer.

Da han fikk beskjed om at han var én av de heldige som skulle være med på Farmen, frisket han opp både det ene og det andre for å forberede seg.

– Jeg har frisket opp melkekunnskapene mine, og fikk lånt meg en separator som jeg har demontert og testet ut. Så får vi se om jeg klarer det. Jeg kan også være en Petter Smart der inne, for jeg ser ting og tang jeg kunne brukt for å gjøre ting litt enklere. Det er jeg flink på, sier han.

Amalie Lund (23)

Fra: Tønsberg

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Vekter

SKJULTE FERDIGHETER: Amalie Lund tror hun kan bli undervurdert av de andre deltakerne. Det vil hun motbevise. Foto: Espen Solli/TV 2

For Amalie Lund har det vært en barndomsdrøm å være med på Farmen. Nå er hun klar for å tre inn i den berømte Farmen-boblen, og vise at man kan være litt ekstra – men samtidig ha bein i nesa.

Lund har tidligere drevet aktivt med crossfit, noe hun tror kan komme godt med på Farmen. I tillegg har hun litt gårdserfaring.

– Skal du være åpen om gårdserfaringen din?

– Jeg kommer til å bidra der det trengs og vise at jeg kan litt. Men jeg skal holde litt tilbake. Jeg skal gjøre det jeg skal, men ikke vise mine sterkeste og svakeste sider.

I tillegg til gode råd og gårdserfaring i bagasjen har hun også forberedt seg på en hardere hverdag. Hun har nemlig kuttet ned på mat for å gjøre magen vant til at hun trolig må spise mindre enn vanlig.

At hun nå skal bli et kjent TV-fjes synes hun er litt skummelt, men samtidig kult.

– Jeg tror det vil bli ganske gøy med litt oppmerksomhet, jeg skal ikke legge skjul på det. Samtidig er det litt skremmende at så mange skal se på.

Heidi Lereng (24)

Fra: Bergen

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Daglig leder

FORBILDE: Heidi Lereng har kun fem fingre. Nå vil hun vise at alt er mulig, også inne på Farmen. Foto: Espen Solli/TV 2

Heidi Lereng meldte seg spontant på Farmen. Likevel har hun ett klart mål for øyet.

– Målet mitt er definitivt å vinne. Gullet skal hjem og jeg kommer til å gjøre det som trengs. Samtidig ønsker jeg en fin opplevelse, sier hun.

Lereng er tydelig på at hun kommer til å spille et spill, og vil holde kortene tett til brystet.

– Jeg må nok være litt ulv i fåreklær. For mange ser jeg nok ikke ut som en stor konkurrent, og jeg har ingen gårdserfaring. Men jeg lærer ekstremt fort og jeg tror jeg kan være en trussel, uten at de andre ser det.

Arbeidsmoral er noe som står i høy kurs hos Lereng, særlig på grunn av hennes medfødte funksjonshemming.

– Det å stå på og jobbe er noe som betyr veldig mye for meg. Jeg er vokst opp med at det ikke er noe som kommer gratis i livet. Jeg har jo bare fem fingre, så jeg ønsker å være et forbilde for folk som er i min situasjon, eller har noe lignende.

Hun tror derimot ikke funksjonshemmingen vil være noe svakhet for henne. Hun har nemlig forberedt seg godt før Farmen-oppholdet.

– Jeg har aldri møtt på noe som jeg ikke har klart. Jeg har trent enormt mye på de forskjellige grenene. Litt fordi hånden gjør at jeg må være mer kreativ. Jeg må finne min måte å gjøre det på, slik at det blir mer effektivt. Det har gått mange timer til øksekast og slegge – saging og alt mulig. Jeg føler selv jeg er ganske forberedt.

Thorvald Nyquist (51)

Fra: Asker

Sivilstatus: Gift

Yrke: Eiendomsadvokat

FIN TIMEOUT: Thorvald Nyquist har vært en travel advokat i 25 år. Nå ser han frem til å gjøre seg utilgjengelig på Farmen. Foto: Espen Solli/TV 2

Da advokaten Thorvald Nyquist fikk beskjed om at han var én av de 14 heldige som skulle være med på Farmen, ble han overrasket.

– Sikkert som alle andre, ser jeg på meg selv som en kjedelig A4-kar. Jeg er helt normal. Da jeg fikk beskjed om at jeg var med, måtte vi ta en timeout hjemme. Jeg tenkte at nå har jeg fått den muligheten som jeg aldri kommer til å få igjen. Da ble det veldig enkelt.

Nyquist har i mange år sagt han ville melde seg på. Den siste måneden ble han fotfulgt av datteren sin, helt til søknaden var levert. Han tror det er mange blant de han kjenner som stiller spørsmål ved deltakelsen.

At han har vært advokat i mange år, tror han kan komme godt med i eventuelle konflikter.

– Jeg tror jeg er en person som er flink til å tilpasse meg andre. Det kan jo hende at noe av det jeg har jobbet med i 25 år, som er å løse konflikter, kan bli nyttig.

Målet hans er å få minst to uker på gården. Om han skal melde seg om storbonde første uken, er han dog usikker på.

– Jeg vet ikke, hva synes du? Er det lurt? Jeg tror det kanskje blir å stikke seg frem tidlig, at det er litt dumt. Jeg er litt usikker. Hvis ingen andre melder seg, så gjør jeg det.

Sulekha Geele (36)

Fra: Oslo/Somalia

Sivilstatus: Singel

Yrke: Tolk og oversetter

ESS I ERMET: Da Sulekha Geele var nomade i Somalia melket hun geiter. Den ferdigheten vill hun ta med seg inn på gården. Foto: Espen Solli/TV 2

Det er ikke første gang Sulekha Geele er med på reality-TV. Hun var nemlig med i den første sesongen av Top Model Norge i 2006.

Nå vil hun utfordre seg med Farmen-deltakelse, og håper samtidig på høyere tall til sosiale medier.

– Det sies jo på engelsk at «attention is currency». Man kan bygge en plattform av å være med på Farmen. Poenget mitt er å få flere følgere til Instagram og podkasten min.

Likevel er hun tydelig på at seier hadde vært gøy.

– Hvor gøy hadde det ikke vært hvis ei jente som meg vant? Gjerne. Jeg vil bli nummer én. Jeg har et veldig konkurranseinstinkt.

– Har du en taktikk?

– Absolutt. Å være meg selv selvfølgelig, men jeg trenger ikke vise styrken min til noen. Jeg er meg selv og skal bli venn med alfaen. Menn elsker jo å høre at vi hører på dem, og de elsker å snakke om seg selv, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke en type jente som skal konkurrere med gutta. Jeg trenger ikke si til en mann at jeg har større baller enn ham. Like, I really don't care. Et par komplimenter og han gjør allerede det jeg vil. Jeg vet at jeg er sterk, men trenger andre å se det? Nei.

Herman Herberth Herding (24)

Fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: C.E.O.

TRENGER SØVN: Herman Herberth Herding er ikke fjern for å få noen ekstra timer på øyet, selv om det kan være mye å gjøre inne på gården. Foto: Espen Solli/ TV 2

Vestkantgutten fra Oslo meldte seg på Farmen for å motbevise sin søster om at et enklere liv var noe han klarte å mestre. Målet hans er å vinne, og for å komme dit har han en tydelig taktikk:

– Jeg skal være ganske rolig og «laid back» i starten, bare la besserwisserne krangle og holde på. Så kan jeg være en liten slange som smyger meg frem, sier han.

Herding er ærlig på at gårdserfaringen hans er lik null. Likevel har han forberedt seg med en helt spesiell ting.

– Jeg har vært på en gård før, men det meste jeg har av erfaring er å se på Emil i Lønneberget. Det er sånn jeg har forberedt meg, så det kan bli interessant.

Han synes Emil oppfører seg på en veldig fin måte.

– Skal du heise noen i flaggstanga da?

– Ja, storbonden. Første uke skal han rett opp i flaggstanga.

Blant nære og kjære beskrives Herding som en liten jævel. Likevel tror han at han kommer til å bidra med godt humør og arbeidsinnsats i gruppa. Det er dog én ting han gruer seg til med Farmen-oppholdet.

– Å stå opp klokken seks er noe jeg gruer meg ekstremt til, men man må jo ikke stå opp. Hvis jeg ikke gidder, sier jeg: «Bare fem minutter til». Så koser jeg meg litt mens de andre jobber. Hvert fall hvis det regner, da tenker jeg å sove lenge. Da gidder jeg ikke gå ut, jeg hater regn.

Kjell Strand (55)

Fra: Kvernevik

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Helsefagarbeider, gründer og eier av egen bedrift

GÅRDSERFARING: Kjell Strand har litt kunnskap om både dyr og gårdsdrift fra før. Foto: Espen Solli/TV 2

Den livlige rogalendingen Kjell Strand gleder seg til å dra 100 år tilbake i tid, og sier han har tre mål i sikte for oppholdet på Steinsjøen gård.

– Jeg skal kjøre herifra med en bil, og ta med meg hytta hjem. Også skal jeg inn å se om jeg kan skape meg en positiv synlighet for muligheter i ettertid. Jeg vil ha det kjekt, så får vi se hvor langt det bærer. Men når jeg er inne, da skal jeg være storbonde, sier han.

Strand håper det kommer arbeidsvillige folk inn på gården sammen med han. Om det derimot entrer noen unnasluntrere, innrømmer han at det kan bli problematisk.

– Hvis jeg møter noen latsabber som tar seg selv litt høytidelig, da kan det bli litt slitsomt. Da får vi bare lempe de i tjernet og invitere til svømmekonkurranse, så får vi se hvor det bærer.

– Hva om det er noen som ikke gidder å stå opp om det regner?

– Kan det komme et glass med vann, mon tro? Vet ikke, kanskje. Man må stå opp og møte dagen. Men jeg kan finne på å helle litt vann i ansiktet og ønske de god morgen.

Tonje Frigstad (21)

Fra: Kristiansand

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student

KRUTT I KROPPEN: Tonje Frigstad håper hun får vist hvor sterk hun er inne på gården. Foto: Espen Solli/TV 2

Farmens yngste deltaker denne sesongen er solstrålen fra det glade Sørlandet, Tonje Frigstad. Tross hennes 21 år, er hun klar for å vinne både bil og hytte.

– Jeg har et enormt konkurranseinstinkt. Jeg klarer ikke gi 80 prosent, jeg må gi alt. Jeg er der for opplevelsen også – men jeg skal vinne!

Selv om hun blir beskrevet som en solstråle, er hun også en «badass» og er ikke redd for å si ifra om hun føler seg malplassert på gården.

– Jeg har bein i nesa, og jeg vil si jeg er råsterk. Jeg har alltid trent masse, også har jeg vært i førstegangstjenesten. Der hoppet jeg i fallskjerm, som var veldig fysisk og psykisk krevende. Så jeg har fått rustet meg opp litt.

Før oppholdet har hun trent på flere av tvekamp-grenene. Likevel innrømmer hun at hun har flere svakheter som kan hemme henne inne på gården.

– Jeg kan være litt naiv og godtroende. Også vil jeg tro jeg mest sannsynlig er yngst. Det kan være en svakhet òg en fordel. Det er litt vanskelig å kreve sin plass når man er yngst og ikke har noe erfaring. Det er også en av mine svakheter.

Hun drar inn på gården som singel, og er ikke fremmed for litt gårdsromantikk.

– Jeg synes det er gøy å flørte. Hvis det kommer single kjekkaser inn, så må man jo bare se hva som skjer, sier hun og ler.

Mohammed Sarmadawy (27)

Fra: Øystese

Sivilstatus: Singel

Yrke: Regissør/fotograf

MILJØFORANDRING: Etter nesten ett år på turné med artisten Alan Walker, er Mohammed Sarmadawy klar for å dra hundre år tilbake i tid. Foto: Espen Solli/TV 2

Før korona hadde Mohammed Sarmadawy over 300 reisedøgn i året. Han har nemlig vært på verdensturné med artisten Alan Walker (23), hvor han har dokumentert livet til Walker og drevet Youtube-kanalen til den verdenskjente bergenseren.

Nå vil han utfordre seg selv både mentalt og fysisk med Farmen.

– Det er ikke ofte du kan bli kastet 100 år tilbake i tid. Få et perspektiv på hvordan livet var, og hvordan det er i forhold til det livet vi lever nå, sier han.

Sarmadawy håper han blir en hyggelig og morsom type inne på gården, men legger ikke skjul på at mindre mat kan bli problematisk. Derfor har han et håp om å finne «gull» inne på gården.

– Hvis det er kalver der, må det være kalvegodt der også. Hvis kalvene kan drikke det, kan vel jeg òg det. Det er næringsrikt som søren. Det er en liten plan, men jeg har aldri smakt det, så det kan jo være det smaker dritt.

Robert Michael Scott (53)

Bor: Bergen

Fra: Boston, USA

Sivilstatus: Gift

Yrke: Bussjåfør/Bergens største Tik Tok-stjerne

TIK TOK-STJERNE: Norges Tik Tok-stjerne, Robert Michael Scott, er klar for årets Farmen-sesong. Foto: Espen Solli/TV 2

Med over én million følgere på Tik Tok har bussjåføren Robert Michael Scott blitt Bergens største Tik Tok-stjerne. Selv om gårdslivet er fjernt, gleder han seg til å ta fatt på det ukjente.

Etter at sønnen viste han en episode av Farmen, syntes Scott det så gøy ut å være med. Da meldte sønnen han på – og Scott har målet klart for seg:

– Målet mitt er: Hvis en som aldri har vært på en bondegård, og heller ikke er teknisk god på å bygge ting, vinner Farmen – det må være det mest episke som har skjedd i Norge siden krigen, sier han og ler.

For å nå målet sitt tror han hans beste sjanse er å «vibe» med de andre deltakerne.

– Jeg tror det er den beste muligheten jeg har for å være med i flere uker, sier han og legger til at han satser på å bli storbonde, for å sikre seg to uker på gården.

Da sønnen meldte Scott på, tok han drastiske grep for å forberede seg på gårdslivet.

– Jeg begynte å trene og spise riktig. Jeg tror det viktigste for meg er å ha et sunt kosthold og bevege kroppen min. Det er den viktigste forberedelsen jeg har gjort, sier han.

Grethe Enlid (49)

Fra: Trondheim

Sivilstatus: Gift

Yrke: Bedriftsleder/gründer

TAR STOR PLASS: Selv om Grethe Enlid har en sterk personlighet, tror hun at hun kommer til å få en omsorgsrolle. Foto: Espen Solli/ TV 2

Trønderen Grethe Enlid meldte seg på Farmen for omtrent tolv år siden. Da fikk hun et nei. Nå skal endelig drømmen hennes gå i oppfyllelse.

Selv sier hun at hun er en dame som tar mye plass – derfor har hun fått et råd av datteren som hun skal prøve å følge.

– Da jeg reiste fra Vernæs sa datteren min: «Mamma, vær deg selv, men kanskje en litt midlere utgave, sånn til å begynne med.» Det har jeg tenkt til å følge. Jeg er veldig snar til å til å ta ansvar og slik, men det er noe med å la andre få slippe til også.

Enlid har lite med gårdserfaring, og frykter særlig ett dyr inne på Farmen.

– Jeg er veldig glad i dyr, men jeg er livredd katter. Jeg synes de er kjempeskumle. Det er nesten slik at jeg ikke tør møte blikket deres, selv om jeg vet at de ikke spiser meg opp. Det blir en utfordring, sier hun.

Og utfordringene står i kø for Enlid når hun nå drar 100 år tilbake i tid. Hun er nemlig også svært var for lyder.

– Mannen min og jeg har bodd på hvert vårt soverom i ti år på grunn av snorking og smatting. Jeg er overfølsom for lyder, og alt forsterker seg om natta. Det er én av de største utfordringene jeg vil få inne på gården. Jeg har prøvd å fortrenge mest mulig at jeg skal sove på rom med mange andre mennesker.

Tina Teien (38)

Fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Key account manager

DYREELSKER: Tina Teien er glad i dyr, og hun tror hun kommer til å få mye ansvar for dem på gården. Foto: Espen Solli/TV 2

Hytte på Hvaler, det er drømmen til Tina Teien. Hun ser frem til en kul sommer- og høstferie på Farmen, med forhåpentligvis en hytte og bil etter oppholdet.

Teien er diagnostisert med ADHD, og legger ikke skjul på at hun er en dame uten filter.

– Jeg klarer ikke være noe annet enn meg selv. Jeg synes det er veldig skummelt at hele Norge skal se meg på TV. Jeg vet det kan bli for mye for mange, men jeg håper det er andre som også synes det er kult.

Teien beskriver seg selv om Norges minst konfliktskye menneske.

– Jeg er overhodet ikke redd for konflikter. Mitt utgangspunkt i en konflikt er å løse den, men det er ikke alltid det går, forklarer hun, og sier hun frykter særlig å møte én type personlighet inne på gården:

– Det verste jeg vet er disse 50-60-åringene, arrogante karer som ser ned på spesielt litt yngre jenter. Slike mannssjåvinistiske typer. Hvis det kommer inn en sånn type, da har jeg virkelig problemer med å holde munn.

Simon Tronstad Jacobsen (23)

Fra: Tromsø

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student

LITE FORBREDT: Simon Tronstad Jacobsen har verken øvd eller lest seg opp før Farmen-oppholdet, men håper at fysikken kan komme godt med. Foto: Espen Solli/ TV 2

Tromsøværingen Simon Tronstad Jacobsen føler seg heldig som får sjansen til å dra 100 år tilbake i tid.

Til tross for at han ikke har noe gårdserfaring, håper han å bidra med godt humør og god stemning. I tillegg tror han at fysikken hans kan komme godt med. Han spiller nemlig basketball i USA, hvor han studerer til vanlig.

Selv om han innrømmer å være noe konfliktsky, ser han ikke bort ifra at det kan smelle fra han, særlig med lite mat.

– Jeg klarer ikke gå rundt i x antall uker og bare smile, og når det ikke er like mye mat som vanlig, kan det bli litt mer temperament. Jeg er vant til å spise fire til fem måltider om dagen, så det kan bli en utfordring. Men den tar jeg på strak arm, sier han.

Forberedelser har han dog ikke tatt seg så mye tid til, men avslører at melkespannrekorden hans er solid.

– Hadde du slått Aylar Lie?

– Kanskje, flirer han.

Heidi Persdatter Greiner Haaker (55)

Fra: Kirkenes/Lakselv

Sivilstatus: Gift

Yrke: Kunststudent

KAN «ALT»: Heidi Persdatter Greiner Haaker mener hun er godt rustet før Farmen-oppholdet. Foto: Espen Solli/ TV 2

Den eventyrlystne nordlendingen Heidi Persdatter Greiner Haaker sa opp jobben sin for å være med på Farmen.

– Da jeg meldte meg på spurte jeg mannen min om det var greit at jeg gjorde det. Jeg visste om jeg meldte meg på, så kom jeg med. Og da jeg ble plukket ble han veldig skeptisk, ler hun.

For å nå målet sitt om å vinne årets sesong, skal hun ligge under radaren. Haaker mener nemlig hun kan en hel del om hva som møter henne på Farmen.

Selv tror hun at de andre deltakerne kommer til å se på henne som «den gamle damen de ikke skal bry seg om».

Når 14 ulike mennesker drar inn på gården, frykter Haaker aller mest å møte noen som er dømmende.

– Om jeg møter folk som er dømmende, eller kvinnediskriminerende, da kan jeg fort tenne litt på pluggene. Jeg elsker å diskutere, og kan fort havne i diskusjoner med folk.

Den 17. sesongen av Farmen har sesongpremiere 21. september.

Se Farmen på TV 2 tirsdager, onsdager og søndager og når du vil på TV 2 Play.