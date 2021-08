Lovet å vise alle medaljehåp på TV - slik svarer kanalen nå

Lørdag spiller Anders Mol og Christian Sørum OL-finale i sandvolleyball.

Finalen er mellom Norge og Russland, og uansett resultat vil Norge ta medalje.

I en pressemelding datert 10. juni 2021, skriver Discovery:

«Alle norske medaljehåp vil vises på lineær-TV, i tillegg til discovery+. »

Men de som vil se lørdagens OL-finale må se den på strømmetjenesten discovery+.

Kampen vil ikke bli vist på en av lineær-kanalene til Discovery, til tross for at dette ble lovet i forkant av lekene.

– Slik er det å lage tv

Operativ leder i Discovery Norge, Espen Skoland, forteller til TV 2 at strategien til Discovery har vært å vise de norske medaljehåpene både lineært og på strømmetjenesten.

– Det har vi stort sett gjort. Samtidig har vi også testet ut å legge et par elementer på discovery+ ekslusivt, for å vise frem tilbudet vi har der.

– Hvorfor skrev dere selv at alle medaljehåp ville bli vist på lineær-tv, hvis det var planlagt å teste ut å vise noe eksklusivt på strømmetjenesten?

– Noen ganger gjør vi litt endringer i planene. Slik er det å lage TV, og slik har det også alltid vært, spesielt under store arrangement, sier Skoland.

Skoland viser videre til at alt blir sendt gratis for nye kunder på discovery+.

– At dette valget kan være litt irriterende på grunn av manglende forutsigbarhet kan jeg forstå.

– Det er litt katastrofe

Avgjørelsen om å ikke sende kampene på lineært fjernsyn fikk en av hovedpersonene, Anders Mol til å reagere:

– Det er litt katastrofe, egentlig. Jeg vet ikke om det er fordi de vil tjene penger, men jeg syns det er veldig synd at det ikke er mulig å få det på lineær TV slik at det kan vises hjemme i norske stuer, sa Anders Mol til TV 2 etter at de slo ut Russland.

– Det er lenge siden man har hatt mulighet til å få sett sandvolley på et slikt nivå på TV. Det er en utrolig spektakulær sport. Det er spennende og en nerve. Tror folk kunne blitt hektet. Det er veldig synd. Jeg håper at de gjør noe med det.