Fire menn dømt etter drapet på Halil Kara (21)

Tre unge menn dømt for drap eller medvirkning til drap, mens en fjerdemann er dømt for å ha bidratt til skytterens flukt etter at Halil Kara (21) ble skutt og drept 10. januar i fjor.

Påtalemyndigheten mener den 21 år gamle skytteren drepte Halil Kara (21) som del av en pågående konflikt mellom to miljøer på Holmlia og Mortensrud.

Den maskerte gjerningspersonen løp fra stedet, og et døgn senere ble han kjørt til bussterminalen i Göteborg. Etter seks dager ble han pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia, da han var på vei til Kosovo.

I over en måned i mai og juni satt fem menn på tiltalebenken, tre av disse var tiltalt for drap eller medvirkning til drap.

Lavere enn aktors påstand

Fredag kom dommen i saken:

Skytteren, en 21 år gammel mann, er dømt til fengsel i 13 år.

En 19 år gammel mann er dømt til fengsel i syv år.

En 21-åring, som skal ha overlevert et våpen, er dømt til fengsel i 11 års fengsel.

– Dommen er tre år under aktors påstand for min klient . Han erkjenner ikke straffskyld for medvirkning til drap. Retten bruker tre setninger på å sende ham 11 år i fengsel. Det er ingen reell drøftelse av bevisene i saken, sier advokat Øyvind Bratlien, som forsvarer mannen som er dømt på bakgrunn av våpenleveransen.

Advokaten varsler at saken ankes og sier at det er «utrolig at det fortsatt skrives så svake dommer i 2021».

OPPGITT: Forsvarer Øyvind Bratlien. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Igjen får vi feste vår lit til Borgarting lagmannsrett, sier han.

Dømt etter flukten

Skytterens advokat, Morten Furuholmen, har foreløpig ingen kommentar til dommen. 19-åringen som satt i bilen, som er dømt til fengsel i syv år, har tatt betenkningstid.

– Han er glad for lav straff, som tilsier svak medvirkning, men vi vil se om han bør ankes helt ut av saken, sier forsvarer John Christian Elden.

Om skytteren skriver retten at «NN denne kvelden var fast bestemt på å foreta en egenrådig rettshåndhevelse ved bruk av blant annet et skarpladd våpen».

GLAD FOR LAV STRAFF: John Christian Elden mener at 19-åringens straff tilsier «svak medvirkning». Foto: TV 2

Om 19-åringen i bilen, som er funnet skyldig i medvirkning til forsettlig drap, skriver retten at de mener at han bidro til å holde igjen gjengen fra Mortensrud der drapsofferet befant seg.

Om mannen som er dømt for å ha overlevert våpenet, skriver dommerne at selv om han ikke avfyrte det skuddet «må det vektlegges at han hadde en sentral medvirkerrolle».

To menn i begynnelsen av 20-åra, som var tiltalt for å ha fraktet skytteren til Göteborg. Den ene er frikjent, mens den andre er dømt til fengsel i syv måneder.

– En klokkeklar frifinnelse. Klienten er orientert og strålende fornøyd med resultatet. Advokatfullmektig Lind-Iversen og undertegnede håper at påtalemyndigheten ikke anker. Ventetiden til første instans har vært belastende, sier Alexander Greaker, som representerer mannen som ble frikjent.

FORNØYD MED FRIFINNELSE: Forsvarer Alexander Greaker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Vi skal pule familier»

I dommen heter det at det var amper stemning mellom personer fra Holmlia og personer fra Mortensrud i tiden forut for drapet. Blant annet vises det til en episode under en festival der det er blitt fortalt om «blikking».

Etterpå har det oppstått voldshendelser som involverer parter på begge sider av konflikten.

Før drapet skriver en av lederskikkelsene i miljøet blant annet: «Vi må pule familier», «folk skal ned», «jeg sender opp gutt med ak», «går ikke mer det her». Påtalemyndigheten mener det viser at Holmlia-miljøet ønsker å markere seg overfor Mortensrud-miljøet.

Etter drapet skriver 21-åringen som leverte skytevåpenet, og som politiet mener har en viktig rolle i miljøet, til en annen person: «Han gætta mortensrud gutta», «ikke fortell noen», «han spotta dem», «ringte oss», «sa gi habatan» (pistolen, red.anm.), «vi ga den», «han var en mann wallah».