På ungdomsskolen sendte Mol ut en søknad: – Fikk noen truser og sokker fra Olaf Tufte

I Anders Mols hjembygd Strandvik har det vært skikkelig OL-feber. Under lekene har innbyggerne samlet seg i sentrum for å følge kampene på storskjerm.

Under semifinalen mot Latvia var en av de stolte tilskuerne i parken Tone Elisabeth Stenevik. Hun har tatt frem en helt spesiell ting som hun har tatt vare på.

– Jeg fant frem en søknad som jeg fikk for mange år siden som venn av familien. Anders (Mol) sendte ut en søknad om sponsorstøtte i tiendeklasse til venner og familie og lignende. Han var tidlig ute og visste hva han ville.

Etter å ha kapret gullet i finalen mot ROC spør TV 2 Anders Mol om denne søknaden.

– Jeg husker den veldig godt. Jeg sendte den rundt til Gud og enhver mann. Jeg hadde store forhåpninger om å få ja, men jeg fikk mange, mange nei. Jeg fikk noen truser og sokker fra Olaf Tufte, så det var jeg superfornøyd med. Jeg fikk 10 000 kroner fra Suldal Elverk, forteller Mol. Så hvisker pappa og trener Kåre Mol noe til sønnen før Anders fortsetter.

– Jo, også fikk jeg 50 kroner fra min bror, Adrian, med en lapp der det stod: «Jeg vet det ikke er så mye, men dette er alt jeg har. Bruk dem godt». Så det var veldig søtt av ham. De pengene har jeg brukt godt. Det var veldig gøy, sier Mol til latter fra pressen som har møtt opp på medaljepressekonferansen.

OL-FEBER: I Strandvik har flere hundre samlet seg i sentrum av bygda for å se sandvolleyball-kampene sammen på storskjerm - til og med midt på natta. Foto: Mathias Brandt, TV 2

Den store drømmen

Sponsorsøknaden sendte han ut i 2013 til kjentfolk og lokale bedrifter. Allerede på ungdomsskolen var det ikke noe tvil om hva fremtidsplanene hans var.

"UNG OG AMBISIØS VOLLEYBALLSPELAR": Dette er søknaden Anders Mol sendte ut i bygda i tiendeklasse, Foto: Mathias Brandt, TV 2

– I søknaden skrev han litt om hva han hadde oppnådd så langt, og hvilke prestasjoner han kunne vise til. Og at planen hans var å etablere seg på den norske og internasjonale strandvolley-arenaen det kommende året.

I rød skrift øverst i søknaden stod det «Min store drøm er å vinne OL-medalje i sandvolleyball i 2020».

– Jeg hadde store forhåpninger da. Jeg drømte om medalje i OL allerede i tiendeklasse. Nå sitter jeg her og har en gullmedalje rundt nakken, sier Mol og smiler bredt.

Stenevik sponset han den gangen. Åtte år og ett OL-gull etter angrer hun ikke på det.

– Å støtte Beach Volley Vikings og denne gjengen her er et privilegium. De er en fantastisk gjeng, de står på, er veldig målrettede, og så er de jordnærere og fine folk.

De fleste som var samlet i Strandvik har en relasjon til Anders Mol - enten som nabo, gammel lærer eller familie.

SØKTE OM SPONSORSTØTTE: Da Anders Mol gikk i 10. klasse sendte han ut en søknad for å kunne finansiere sandvolleyballsatsingen sin. Tone Elisabeth Stenevik har gledelig støttet opp om Strandviks store helt. Foto: Mathias Brandt, TV 2.

Stolt barndomsvenn

Andreas Kvåle er barndomskompis av Mol, og har kjent ham siden de begge var barn. Også han har fulgt utviklingen lenge.

– Han sa da han var ti år at han skulle bli best i verden, og vi trodde jo på han, men at det nå skjer er helt utrolig. Man forstår det nesten ikke. At det nå faktisk blir OL-medalje hit til Strandvik, det er helt rått, sier Kvåle.

Lovordene stopper ikke der.

– Han har vokst opp til å bli en person som jeg har ufattelig sansen for og har så stor respekt for. Det er fantastisk å se at han lykkes. Det er ingen andre i verden det er lettere å unne denne suksessen enn han.