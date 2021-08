Nok et eksempel på dårlig prioritering fra Støre

Der Høyre vil målrette konkrete tiltak slik at de faktisk monner for de som trenger det, vil Arbeiderpartiet smøre skattepengene tynt utover.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er på velgerjakt, og lover nå gratis SFO/AKS til alle førsteklassinger i hele Norge og gratis skolemat i grunnskolen. Det mener jeg er helt feil prioritering.

Støre og jeg er helt enige om betydningen SFO har for små barn. Det er viktig at alle barn får delta på aktiviteter etter skolen, hvor man kan lære seg språk, oppleve mestring, få leksehjelp og leke med andre barn.

At vi får flere barn inn i barnehagen og videre på SFO er kjempeviktig, både for å utjevne forskjeller og for integreringen.

Det er derfor jeg stusser over Arbeiderpartiets prioriteringer. Hvorfor vil de bruke skattepengene på at rike familier skal få ett år med gratis SFO, når pengene heller kunne blitt brukt på at familier fra trangere kår kunne fått gratis plass alle fire årene?

Det samme gjelder gratis skolemat. Arbeiderpartiet foreslår å bruke milliarder av kroner på tørre brødskiver, når dette heller er penger som kunne gått til flere og bedre lærere.

Siden Høyre kom i regjering, har vi gjort mye for å gjøre hverdagen enklere for småbarnsfamilier.

Vi har innført redusert foreldrebetaling for både barnehage og SFO. Det vil si at ingen skal betale mer enn seks prosent av sin egen inntekt.

Regjeringen har også innført 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt. Totalt fikk rundt 46 000 husholdninger redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i 2020. Antall barn som fikk gratis kjernetid var om lag 34 000.

Hvis vi vinner valget, skal vi fortsette denne ordningen og innføre en søskenmoderasjon som også går på tvers av barnehage og SFO. Vi vil også avskaffe foreldrebetalingen fra det tredje barnet en familie har i barnehage samtidig.

Disse tiltakene koster penger. Men det er verdt det. Dette er gode prioriteringer, og det er konkrete tiltak som faktisk hjelper dem som trenger det. I motsetning til Arbeiderpartiets løsning, som er å smøre de samme pengene tynt utover til alle.

Det er ikke en politikk som utjevner forskjellene mellom folk, snarere tvert imot.

