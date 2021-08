Meldes om fremgang i Messi-forhandlingene – slik svarer Pochettino

Lørdag sesongåpner PSG borte mot Troyes, og i den forbindelse møtte PSG-manager Mauricio Pochettino pressen fredag. Ikke overraskende var det én ting som overskygget fokuset på kampen.

– Vi har fokus på sesongstarten, og klubben jobber diskré på overgangsmarkedet. Vi vet hva som skjedde med Messi i går, men vi har fokus på Troyes. Nasser og Leonardo jobber hardt for å forbedre laget, sier Pochettino på spørsmål om Messi.

PSG-sjefen lo også av spørsmål om en Messi-signering vil bety at Mbappé forlater klubben.

– Nei! var den kontante beskjeden fra argentineren.

Gårsdagens sjokknyheter om at Messi er ferdig i Barcelona har satt full fart på ryktene om at argentineren er på vei til PSG, og den svært troverdige journalisten Fabrizio Romano melder at PSG har troen på at det er mulig å hente Messi.

– PSG gjør nå fremgang og er i direkte forhandlinger om å signere Leo Messi. Samtaler pågår for å finne den rette strukturen. PSG har presset på siden i går, og har troen. PSG (og Neymar...) jobber for Messi, skriver Romano.

Neymar skal være svært lysten på å bli lagkamerat med Messi. Avtalen skal imidlertid være avhengig av at det blir godkjent innenfor Financial Fair Play.

Den andre klubben som oftest er nevnt er Manchester City, men ifølge Romano sitter de lyseblå stille i båten enn så lenge. Også Pep Guardiola fikk spørsmål om Messi på sin pressekonferanse fredag.

– Det så ut til at han skulle fortsette i Barcelona. Det var en overraskelse for alle, meg selv inkludert. Presidenten var klar i dag. Jeg har ikke snakket med spilleren eller presidenten, så jeg vet ikke hva som har skjedd, men som en supporter av klubben hadde jeg elsker at han avslutter der. Men klubben må bli sunnere, og det som har skjedd det siste året har ikke vært bra, sier Pep.

– Som fan er jeg ekstremt takknemlig for den mest ekstraordinære spilleren jeg har sett, for titlene han hjalp meg få i Barcelona, for å ha hjulpet meg personlig, og for å hjulpet meg komme til München og England. Jeg ønsker han det beste for de siste årene i karrieren. Han vil ikke bli glemt, fortsetter han.

Han hevder klubben ikke tenker på Messi.

– Vi brukte 40 millioner pund på Grealish. Vi betalte 100 og fikk inn 60. Han vil bære nummer ti fordi vi var overbevist av han, og vi var overbevist over at Leo skulle fortsette i Barcelona, så nå er han ikke i tankene våre, sier Guardiola.