Lar publikum bestemme handlingen på filmen

Kinoselskapet Vox-Cinemas lanserte denne uken verdens første interaktive kino i Saudi-Arabia.

Kino-opplevelsen, som har fått navnet CTRL, lar publikum kollektivt bestemme handlingen i filmen de ser på.

Hver film som vil benytte seg av teknikken har spilt inn flere alternative historielinjer.

180 beslutningspunkter

Når filmen kommer til et beslutningspunkt får publikum muligheten til å stemme på hva de vil skal skje videre i en app. Det mest populære valget blir filmens videre handling.

Det vil vanligvis være mellom 40 og 50 beslutningspunkter.

5. august hadde filmen «The Late Shift» premiere i Dubai. Filmen er regissert av den prisbelønte regissøren Tobias Weber.

Filmen ble den første til å ta i bruk CTRL-teknikken og lanseres som verdens første interaktive spillefilm.

Filmen har 180 beslutningspunkter og syv alternative avslutninger.

Kombinasjon av film og spill

– Ved å bruke banebrytende teknologi kombinerer CTRL sømløst realisme og produksjonsverdier for film med interaktiviteten til et videospill for å skape en ny dimensjon av engasjement, sier Toni El Massih, innholdssjef i VOX Cinemas.

Innovasjonen er et samarbeid mellom Vox Cinemas og underholdnings- og teknologiselskapet Kino Industries.

Vox Cinemas er det største kinoselskapet i Saudi-Arabia. Kino var forbudt i landet frem til 2018.

Det var bransjenettstedet Kino.no som først omtalte lanseringen,