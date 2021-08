Finaleplassen røk for Norge – Mørk freser mot dommerne

Norge - Russland 26-27 (11-14)

For fem år siden tapte Norge semifinalen etter ekstraomganger mot Russland i Rio, men det ble ikke noen revansje i Tokyo fredag.

Dermed blir det ingen OL-finale på håndballjentene som tok til tårene etter nederlaget. De møter istedenfor Sverige til bronsefinale søndag.

Kritiserte dommerne etter kampen

Etter kampslutt stod landslagskaptein Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk igjen med dommerne og var åpenbart misfornøyde. Også landslagstrener Thorir Hergeirsson snakket med dommerne etter kampen.

– Vi kunne avgjort denne kampen selv, vi har nok sjanser til det. Så synes jeg det er rart at de får så mye tid i det siste angrepet, men vi satte oss selv i denne situasjonen, sier Hergeirsson til Discovery.

Han sikter til de siste 30 sekundene da Norge var avhengig av et siste angrep for å få ekstraomganger. Men Russland fikk holde på sitt angrep og det ble ikke blåst for passivt.

– I 2021 i moderne håndball og med de passivreglene vi har, er det rett og slett dårlig, sier landslagssjefen.

Heller ikke Nora Mørk er legger skjul på at hun er misfornøyd med dømmingen, og er tydelig irritert når hun snakker med pressen like etter kampen.

– Jeg er skuffet. Vi henger etter hele kampen. Det blir vanskelig når Russland får lov å spille angrep i to minutter hele tiden. Det er ikke så mye poeng i å drive med denne sporten hvis det ikke skal dømmes fair engang. De tar fra oss drømmen vår, og det kjentes som at vi måtte vært ti mål bedre enn Russland i dag, og det var ikke. Da blir det bronsefinale, så takk skal du ha, sier Nora Mørk.

– Jeg er litt i sjokk over hvor lavt nivå det går an å ha. Uten at jeg skal si for mye, men det er ødeleggende. Det er bare et latterlig opplegg, må jeg si, fortsetter landslagsstjernen.

– Føler meg latterliggjort

TV 2s håndballekspert Bent Svele trekker frem Nora Mørk som Norges beste i dag, sammen med Katrine Lunde, men det hjelper lite på humøret når det allikevel ikke gikk veien.

– Det er så utrolig frustrerende å se tiden bare renne ut og stå og se på at de får 19 frikast. Det er det her jeg bruker hver eneste dag av livet mitt på. For meg føler jeg meg latterliggjort, sier Mørk til TV 2.

–Når det er ett minutt igjen av kampen så kan ikke ett lag få holde på hele tiden. Det er en regel. Jeg kan ikke si så mye annet enn det. Du bare står der og ser drømmen din renne ut og du kan ikke gjøre noen ting. Jeg føler meg maktesløs, avslutter den svært skuffende landslagsstjernen.

Tårer og skuffelse

Veronica Kristiansen er langt på nær like skarp i kritikken når hun får spørsmål om hvor lang tid russerne fikk i det siste minuttet.

– Ja, de bruker sinnssykt lang tid. Men det er ikke slutten som avgjør om vi taper kampen, det er ting som skjer mye før det, sier «Vikki» til Discovery.

Med tårer i øynene melder hun seg klar for bronsefinalen.– Er det noen som jeg vet kan reise seg fra det her, er det oss. Det vet jeg. For vi skal ikke hjem uten medalje, sier hun.

Også Stine Bredal Oftedal kjemper mot tårene i intervjuet med Discovery.

– Det oppleves som ekstremt skuffende. Jeg er ordentlig lei meg, skikkelig trist. Vi spiller mot et godt lag, et lag som bruker tiden, setter sitt tempo og de får lov til å bruke så mye tid òg. Vi blir veldig jagende, men den er på oss. Det er synd, sier Oftedal.

Ærlig talt! Både landslagssjefen og spillerne skylder på dommerne. Makan! Taktisk klokt av Russland. Norge kan skylde seg selv. — Randi Gustad (@TV2Gustad) August 6, 2021

– De gjør for mange feil til å vinne

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener de norske håndballjentene ikke spilte bra nok til å vinne i dag, og synes ikke de kan skylde på dommerne for at de taper.

– De spiller bort mange gode sjanser, og gjør for mange feil til å kunne vinne kampen. Det er Norge som taper denne kampen, ikke dommerne.

Han sier at han forstår at de norske jentene er skuffet, og at det er lett å bli sittende å tenke på sånne ting i etterkant.

–Men jeg kan ikke si at dommerne har gjort noe feil i dag.

– De russiske spillerne bruker tid, det gjør de, men samtidig så holder de seg innenfor reglene. Vi lar dem spille på sine egne premisser, og blir liggende å jage etter dem. Da blir det tungt, sier Svele.

Russisk overtak til pause

Etter en jevn start på førsteomgangen fikk Anna Sen rødt kort etter å ha truffet Nora Mørk i ansiktet med hånden. Sen var åpenbart svært skuffet og satt gråtende på spillerbenken etter avgjørelsen som var et stort tap for det russiske forsvaret.

Men Russland kjempet godt videre og kampen fortsatte i det jevne sporet.

Knappe syv minutter før pause ledet Norge 10-9, men så fikk Russland overtaket. Mens det offensive spillet til de norske håndballjentene stoppet opp, traff effektive Russland på det meste. På de siste minuttene av omgangen opparbeidet de seg en luke på tre mål, og Norge lå under 11-14 til pause.

– Vi står bra i 27 minutter, og så inviterer vi dem inn i kampen igjen. Det blir litt stress, så vi må ha litt mer tålmodighet og bare kjøre på, sier Tonje Larsen i det norske trenerteamet til Discovery i pausen.

Norsk opphenting ga thriller i sluttminuttene

Det stemte ikke for det norske forsvaret etter pause, og ti minutter ut i andreomgang ledet Russland 21-16.

Også i det offensive spillet hadde Norge trøbbel, og det var noe usikkert over det håndballjentene foretok seg.

Midtveis i omgangen kom det noen gode og viktige minutter, og Norge minsket luken til Russland fra seks til tre mål takket være tre fulltreffere fra Nora Mørk.

Norge ble jagende etter Russland utover i kampen og med syv minutter igjen på klokken var stillingen 25-22 til det russiske laget. Da Stine Skogrand reduserte til 25-23 ble det tent et nytt håp om finaleplass for de norske håndballjentene.

Et og et halvt minutt før slutt lå Norge under med kun ett mål da Sanna Solberg-Isaksen reduserte på ny. Med 30 sekunder igjen fikk Veronica Kristiansen to minutter og Russland var i angrep.

Men Norge fikk aldri det siste angrepet de trengte for å få ekstraomganger, og Russland vant med ett mål på 27-26.

Saken oppdateres med reaksjoner!