Raphaël Varane klar for Manchester United

Det er over en uke siden Manchester United offentliggjorde at de var enige med Real Madrid om en overgang for Raphaël Varane. Fredag kom den endelige bekreftelsen på at franskmannen er klar for Manchester United.

Midtstopperen har signert en kontrakt ut juni 2025 med en opsjon på en forlengelse på ett år.

Se nysigneringen entre Old Trafford-matten i videoen øverst i saken!

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sier den endelige signeringen har latt vente på seg på grunn av papirarbeid.

– Papirarbeid, du vet, Brexit og alt det der. Det koster oss noen dager, på grunn av visumet, men han har tatt godt vare på seg selv, sa Solskjær til Manchester Uniteds eget nettsted for en uke siden.

– Han har vist at han er en vinner, og han er en spiller vi har fulgt i mange, mange år. Jeg vet at Sir Alex var veldig, veldig nære å signere ham, og denne gangen har vi fått ham i den andre enden av karrieren hans, sa Solskjær etter at enigheten ble kjent.

Da enigheten med Real Madrid ble offentliggjort, var daglig leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb henrykt.

– Med Varane får vi en topp verdensklassespiller med tanke på det han har gjort og vunnet i Real Madrid, men også det franske landslaget han ble verdensmester med. Han er en verdensstjerne som kanskje ikke blir nevnt oftest, men han er helt der oppe, sier Bernt Hjørnevik.

Hjørnevik mener Varane sammen med Harry Maguire nå vil danne Uniteds beste stopperpar siden Nemanja Vidic og Rio Ferdinand.