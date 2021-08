Naomi kan ta OL-medalje for Belgia, men: – Jeg er mer bergenser enn belgisk

Naomi van den Broeck (25) bor i Norge. Nå skal sprinteren løpe OL-finale for Belgia.

Norge har ingen stafettlag på friidrettsarenaen i Tokyo. Men det er likevel en utøver som har sterke bånd til Norge. Belgiske Naomi van den Broeck har bodd store deler av livet i Bergen.

Belgieren flyttet til Norge i 2010 etter at faren hennes fikk jobb ved Universitetet i Bergen. Det førte til at den lynraske 25-åringen ble boende ni år i byen.

– Jeg kan si at jeg er mer bergenser enn belgisk, sier hun med rungende bergensdialekt til TV 2.

Van den Broeck bor nå i Oslo der hun kombinerer idrettskarrieren med medisinutdanning.

– Jeg trives veldig på studiet i Oslo og tenker at jeg en dag blir lege, sier løperen som tidligere har studert nanoteknologi.

– Det har vært et eventyr fra starten

Løperen har virkelig levert varene for et Belgia-lag som har tatt seg helt til finalen på 4 X 400 meter. I semifinalen løp hun førsteetappen sin på 51.69, noe som var godt under persen hennes.

– Jeg har det kjempebra. Det har vært et eventyr fra starten, sier sprinteren i forkant av lørdagens finale.

Det var ingen selvfølge at det belgiske kvinnelaget skulle ta seg helt til finalen. For i forkant av lekene ble Cynthia Bolingo skadet. På papiret var hun lagets raskeste.

– Vi var her på treningsleir i forkant av lekene. Der skadet hun seg. Det var et sjokk. Vi regnet henne som den sterkeste på laget. Men vi er knyttet sammen og har bra samhold, så etter de nyhetene måtte vi bare ha en plan b og fokusere på det.

– Vi vet at hun støtter oss 100 prosent, det hjelper veldig.

Det belgiske laget kom på tredjeplass i sitt semifinaleheat. Tiden var på 3:24.08 som er ny belgisk rekord.

Trener alene

Sprinthåpet, som også har bodd på Jamaica, Nederland og Sør-Afrika, har en litt annen treningshverdag enn resten av lagvenninnene.

– I Oslo trener jeg stort sett alene. Jeg har vært så heldig at jeg har fått trene litt med Ezinne Okaparaebo. Det har vært veldig gledelig. Men stort sett trener jeg alene. Treneren min, Oddgeir Larsen, bor i Bergen. Vi ringes hver dag, han sender meg treningsplan og det ser ut til å ha funket, sier Naomi.

Naomi van den Broeck, her i aksjon på 400 meter for kvinner under Bislett Night of Highlights på Bislett stadion i Oslo tidligere i sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Finalen løpes lørdag kl. 14.30 norsk tid.