Dette skal til for at SV støtter en Ap/Sp-regjering

SV-leder Audun Lysbakken kickstartet valgkampen med en tale til sine toppkandidater fredag.

Det er knyttet spenning til hvilken regjering Norge kan få om de rødgrønne får flertall etter valget.

Frem til nå har Støre i denne valgkampen sagt på inn og utpust at Ap kun har én plan: en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, men i et intervju med TV 2 torsdag holdt han for første gang døren på gløtt for en Ap/Sp-regjering – uten SV. Det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drømmeregjering.

– Vi er imot en sånn sentrumsregjering, sier Lysbakken, men utdyper samtidig:

– Dersom en slik regjering skal få budsjettstøtte fra oss, vil vi kreve gjennomslag på alle politikkens områder.

– Så dere kan gi budsjettstøtte til en slik regjering?

– Vi få se. Det kommer an på politikken. Vi vil ha en rødgrønn regjering. Hvis det ikke går så er det opp til en slik sentrumsregjering å overleve. Går de til høyre og søker støtte så kommer ikke det til å gå . Vi vil kreve gjennomslag på alle politikkens områder for å eventuelt støtte budsjettet, sier Lysbakken.

Han trekker fram noen områder SV vil fremme krav på:

* Endre dagens oljepolitikk

* Stoppe «velferdsprofitørene»

* Gjennomslag i utenrikspolitikken



Setter ikke tak på skatteøkninger

Rødt gikk tidligere fredag ut og sa de ønsket å øke skattene med 48 milliarder.

Lysbakken på sin side, vil ikke sette et tak.

– Vi vil ha en tannhelsereform, og det skal bli gratis SFO til alle barn. Dette vil koste, og det er de rike som skal betale, sier han.

Til sammen vil løftene koste over 13 milliarder kroner, anslår SV-lederen.

– Det vil være de rikeste i samfunnet som kjenner det, sier han.

Tror på skatteenighet

Lysbakken fikk fra TV 2 spørsmål om hvordan han ser for seg å kunne komme til enighet med Arbeiderpartiet, som har sagt skattenivået ikke skal øke for de som tjener under 750.000 i året. SV har satt grensen ved 600.000.

– Hvordan skal dere få Ap til å gå bort fra sitt eget skatteløfte?

– Det er ikke sikkert vi trenger. Jeg oppfatter ikke at Ap har gitt et løfte på nivå, altså det totale antallet milliarder som skal tas inn. De er enig med oss at folk med vanlige inntekter ikke skal få økte skatter.

– Så dere kan gå med Aps skatteløfte?

– Akkurat hvor grensen skal gå kan vi forhandle om, men jeg oppfatter at de ikke har satt et tak nå for hvor mye vi kan ta inn i samlede skatteinntekter til velferd. Det er bra. Da har vi et grunnlag å forhandle om, sier han.

Ap-nestleder Hadia Tajik beskriver Aps skatteløfte slik:

– En viktig del av skatteopplegget er at ingen avgifter skal gå opp uten at det blir gjort tilsvarende reduksjoner i andre skatter eller avgifter, noe som betyr at samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter vil være uendret. For øvrig skal bedriftene få samme skatt som i dag og folk med høye inntekter og formuer må betale mer i skatt.