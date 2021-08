Nattestenger elsparkesyklene de neste fire helgene

Elsparkesyklene vil være stengt i Bergen fra 00.00-05.00 hver lørdag og søndag de neste fire helgene.

Kommunen skriver at de etter tre helger med nattestenging i juli har fått et redusert antall ulykker og uønskede hendelser med elsparkesykler.

De har derfor, i samråd med elsparkesykkelaktørene, besluttet å holde stengt også de fire neste helgene.

– Vi er glade for at samtlige operatører aksepterer at et slikt tiltak er nødvendig, spesielt med tanke på fadderukene og annet som foregår i Bergen den neste tiden, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.