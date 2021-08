Gullkampen i OL blir ikke å se på TVNorge

Lørdag spiller Anders Mol og Christian Sørum OL-finale i sandvolleyball.

Kampen starter 04.30 norsk tid, men vil ikke bli vist på lineært fjersnsyn.

– Det er ingen planlagte endringer i vårt sendeskjema for de neste dagene. Det betyr at både håndball og friidrett går på TVNorge og også vil være tilgjengelig på discovery+, mens sandvolleyball fortsetter kun på discovery+,, skriver Martin Hinsch i Discovery i en epost til NTB.

– Discovery+ er gratis for alle nye brukere under OL, og vi kommer også til å legge ut opptak av de viktigste norske høydepunktene uten å avsløre resultatet for dem som ikke har anledning til å være våkne om natten, skriver han videre.

Medietilsynet mener Discovery ikke bryter loven ved å sende deler av OL-programmet direkte på strømmetjenesten discovery+, som alle som ønsker kan følge gratis ved å registrere seg.

Kravene er at minst 90 prosent av alle nordmenn skal kunne motta direktesendingene samt at tilgangen ikke koster mer enn for eksempel en ordinær grunnpakke.

– Så lenge disse kravene er oppfylt er det opp til kringkasteren selv å velge om begivenheten skal formidles via kringkasterens strømmetjeneste eller sendes på en tradisjonell TV-kanal, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding

– Det er litt katastrofe

Avgjørelsen om å ikke sende kampene på lineært fjernsyn fikk en av hovedpersonene, Anders Mol til å reagere:

– Det er litt katastrofe, egentlig. Jeg vet ikke om det er fordi de vil tjene penger, men jeg syns det er veldig synd at det ikke er mulig å få det på lineær TV slik at det kan vises hjemme i norske stuer, sa Anders Mol til TV 2 etter at de slo ut Russland.

– Det er lenge siden man har hatt mulighet til å få sett sandvolley på et slikt nivå på TV. Det er en utrolig spektakulær sport. Det er spennende og en nerve. Tror folk kunne blitt hektet. Det er veldig synd. Jeg håper at de gjør noe med det.

Trener Kåre Mol ville imidlertid ikke blande seg for mye.

– Selvfølgelig er det stor idrett og store idrettsøyeblikk. Jeg regner med Discovery har styr på den politikken. Vi driver med idrett, mens de sjonglerer på sendeskjema.

– Vi ønsker at folk ser sporten vår, selvfølgelig, men det er mulig til å se det om man virkelig vil, sa treneren.

(©NTB/TV 2)