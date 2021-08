Barcelona-presidenten bryter stillheten: – Forhandlingene er avsluttet

Det er full fart på ryktemølla rundt Lionel Messis framtid, etter at Barcelona i går kveld offentliggjorde at argentineren ikke skriver under ny kontrakt. Fredag formiddag holdt klubbpresidenten pressekonferanse.

Torsdag kveld gikk Barcelona ut og offentliggjorde at deres aller største stjerne, Lionel Messi er ferdig i klubben. I den offisielle uttalelsen legger klubben all skyld på La Liga. Ligaens økonomiske og strukturelle regler gjør at avtalen ikke er mulig, til tross for at Messi og Barcelona var enige om innholdet i en ny kontrakt.

– Begge parter synes det er veldig synd at ønsket til spilleren og klubben ikke vil bli oppfylt, skriver Barcelona.

Flere tror imidlertid at muligheten fremdeles er til stede for at Messi blir værende i Barcelona. TV 2-ekspertene Erik Thorstvedt og Mina Finstad Berg tror begge uttalelsen er et forsøk på å presse La Liga til å justere reglene slik at Messi kan bli værende.

– Forhandlingene er avsluttet

Fredag klokken 11 møtte Barcelona-president Joan Laporta pressen.

Presidenten fikk naturlig nok spørsmål om det er mulig at Messi likevel blir i klubben.

– Sjansene for at situasjonen endrer seg og vi resignerer Messi? Jeg vil ikke gi falske forhåpninger. Vi hadde en frist fordi La Liga starter snart. Nå kan Messi se på andre muligheter, sier han.

Han hyller Messi for det han har gitt til klubben.

– Han har skapt historie. Han er referansepunktet for den beste æraen i Barcelonas historie.

Han er klar på at forhandlingene nå er over.

– Forhandlingene med Leo Messi er avsluttet. Vi kan ikke registrere Messi på grunn av La Liga-regler. De er ikke fleksible med oss på lønnstaket. VI har en avtale med Leo, men vi kan ikke registrere ham. Leo vil nå se på andre muligheter. Vi hadde en frist, konkluderer Laporta.

– Messi er ikke fornøyd. Han ville bli, og vi ville beholde ham. Men vi kan ikke endre realiteten nå, og jeg ønsker Lionel Messi lykke til videre uansett hva som blir han neste klubb,

Han sier de nå ser framover mot sesongen, og legger dette bak seg. På spørsmål om hva han vil gjøre dersom La Liga snur, svarer han:

– Vi kan ikke leve av drømmer. Jeg elsker å drømme, men det er ikke situasjonen, vi må snakke om realiteten. Vi hadde en avtale som vi ikke kan registrere.

– Kan ikke ta en avgjørelse som ødelegger klubben

Laporta startet pressekonferansen med å gå til angrep på det tidligere styret i klubben.

– Jeg er her for å forklare situasjonen vi har kommet til i forhandlingene med Lionel Messi, åpner Laporta, før han begynner med å legge skylden på det tidligere styret i Barcelona:

– Det vi har arvet har vært forferdelig, sier han, og referer til styret av klubben under tidligere president Josep Maria Bartomeu.

Laporta sier at lønningslisten ikke gir dem noe spillerom innenfor ligaens regler, og at situasjonen var mye verre enn de trodde. Ifølge presidenten er lønningsutbetalingene ti prosent høyere enn klubbens inntekter.

– Tapene er større enn vi forventet, og vi bruker mye mer penger enn vi forventet. Financial Fair Play stopper oss også. Jeg kan ikke ta en avgjørelse som kan ødelegge klubben, Barcelona er det viktigste, sier han.

Ifølge presidenten var klubben enig med Messi om å signere en femårskontrakt, der han ble betalt to års lønninger.

– Leo godtok kontrakten, den var akseptert. Vi var overbevist om at det var en god avtale med tanke på Financial Fair Play, men den ble ikke godkjent av La Liga, sier Laporta.

Presidenten forteller at Barcelona nå jobber under en regel som gjør at de de må kvitte seg med fire ganger så mye lønninger som de legger til. I praksis betyr det at dersom Barcelona legger 250 millioner kroner til på lønningslisten må de kvitte seg med en milliard.

– Messi ville bli

Klubbpresidenten gjentar at det ikke var fordi Messi ville bort at kontraktsforhandlingene gikk i vasken.

– Leo Messi ville bli i Barcelona. Han hadde en avtale om å bli i Barca, og vi ønsket at Leo skulle bli. Jeg vil takke Leos folk og alle som har vært involvert i forhandlingene. Dessverre kan vi ikke gå videre med dette på grunn av La Ligas regler.

Han sier at han er lei seg for at ting har gått som de har gått, men mener han har opptrådd til det beste for klubben.

– Jeg er lei meg, men vi gjorde alt vi kunne for at Leo skulle bli. En ny æra starter uten Lionel Messi, og vi vil være takknemlig overfor Leo.

Ingen avskjedsmeldinger

Da offentliggjøringen kom torsdag kveld, ble den etterfulgt av flere emosjonelle meldinger og videoer fra klubbens egne offisielle kontoer, men det er påfallende at ingen spillere eller trener har gått ut offentlig med avskjedsmeldinger. På klubbens nettsted kan du fremdeles kjøpe drakter med Messi på ryggen.

Laporta forteller at spillerne forventet å se Messi på trening i morges.

– Alle forventet at Leo skulle komme til garderoben og starte treningen, og jeg måtte fortelle dem at det ikke kom til å skje. Vi starter en ny ære, og de er protagonistene, sier klubbpresidenten.

Han sier også at de nå har muligheten til å registrere Memphis Depay, Eric Garcia og Sergio Agüero innenfor La Ligas rammer.