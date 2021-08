Advarer mot Golfstrøm-kollaps: – Kan ikke tillate at det skjer

Golfstrømmen er på sitt svakeste nivå på 1600 år.

Årsaken er ferskvann fra den smeltende Grønlandsisen. Nå advarer klimaforskere om at hele Golfstrømmen kan kollapse.

En kollaps av Golfstrømmen kan føre til kaldere temperaturer og mer ekstreme vintre i Vest-Europa.

En slik kollaps kan også forstyrre regnet som milliarder av mennesker er avhengig av for å få mat i områder som Vest-Afrika, Sør-Amerika og India.

– Skummelt

Forskningsartikkelen som er gjennomført av forskere fra Potsdam-instituttet for klimaforskning i Tyskland og publisert i Nature, viser at Golfstrømmen i dag er 15 prosent svakere enn år 400.

– Tegnene på destabiliseringen som allerede er synlige, er noe jeg ikke hadde forventet, og som jeg synes er skummelt.

Det sier en av forskerne bak studien, Niklas Boers ifølge The Guardian.

– Det er noe vi bare ikke kan tillate at skjer.

Øker for hvert gram

Forskerne presiserer at usikkerheten om nivåene på fremtidig global oppvarming gjør det umulig å forutsi datoen for en kollaps. Det kan være i løpet av et tiår eller to, eller flere århundrer unna.

Det er også usikkert hvilket nivå av CO2 som vil utløse kollapsen.

– Det eneste vi må gjøre er å holde utslippene så lave som mulig. Sannsynligheten for at denne ekstremt kraftige hendelsen skjer, øker for hvert gram CO2 vi slipper ut i atmosfæren.

Skjer ikke over natten

Forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Marius Årthun, forteller at Golfstrømmen er spesielt viktig for Norge,

– Strømmen frakter vann fra Mexicogulfen og er dermed med på å bidra til vårt milde klima. Den gjør slik at vi kan gå i t-skjorte i Bergen mens de ikke kan det i Canada og på Grønland.

Årthun tror likevel ikke en potensiell kollaps vil føre til at Nordmenn går en kaldere fremtid i møte.

IRREVERSIBEL: – En svekkelse er det mulig å snu, men en kollaps er irreversibel, sier forsker Marius Årthun Foto: Bjerknessenteret

– Det som er viktig å huske på er at selv om Golfstrømmen blir svakere, så blir den også varmere. Mengden varme i Golfstrømmen øker, slik at Norge vil bare fortsette å bli varmere, til tross for at Golfstrømmen blir svakere i fremtiden.

Årthun har lest forskningsartikkelen og er overasket over konklusjonen.

– De fleste klimamodeller har vist at Golfstrømmen blir svakere, men denne studien sier at en kollaps er mer mulig enn det tidligere klimamodellene har pekt på. Det er en stor forskjell. En svekkelse er det mulig å snu, men en kollaps er irreversibel.

– Dette viser viktigheten av kontinuerlige undersøkelser av hav-situasjonen. En kollaps vil uansett ikke skje over natten.