Håper å bruke mastergraden i gulljakten: – Vi er som Formel 1 var på 60-tallet

– Det er et antiklimaks. Man går fra å ha et ekstremt press på seg selv i en situasjon der man vet at alle følger med, og hvis du ikke tar medalje, så blir de neste tre årene ekstremt tøffe både for forbundet, utøverne og deg selv. Så det å komme hjem med litt mer vekt i bagasjen kjennes veldig, veldig godt.

Kjetil Borch er tilbake i hjemlandet med en ny OL-medalje til samlingen, men å koble av etter bragden i Tokyo er ikke på agendaen.

Tankene går allerede til hva som må forbedres i tide til OL i Paris om tre år.

– Vi som forbund og jeg som utøver, sammen med Olympiatoppen og sponsorer, må legge hodene sammen og finne ut hvordan jeg kan barbere av to til fire sekunder av prestasjonstiden jeg hadde i finalen. Og det er enormt mye. Men om jeg skal vinne i Paris, så er det et nivå man må være på. Man må knuse de andre i de forholdene vi hadde nå i Tokyo, sier han.

Skal fullføre mastergrad før OL

Borch sier at de må «steppe up gamet ytterligere», og peker på ett spesifikt område hvor han mener det er mye å gå på: utstyr og teknologi.

– Jeg kan kun snakke om roing som idrett, og da tror jeg at vi er som Formel 1 var på 60-tallet når det kommer til teknologisk utvikling, sier han, og understreker at han da snakker om roing generelt, og ikke norsk roing.

Borch håper å ha fullført sin høyere utdannelse før OL i Paris begynner, og tiden han skal tilbringe på skolebenken kan bokstavelig talt vise seg å bli gull verdt om tre år.

– Jeg holder på med en master i maritim ledelse, og der går det på skipskonstruksjon, materialvalg…

– Det er jo en smule relevant!

– Det er det. Så om ikke jeg kan bidra med noe, så kan forhåpentligvis noen oppegående forelesere gjøre det. Jeg er veldig interessert i fluidmekanikk (vitenskapen om bevegelse i væsker, journ. anm.) og alt som har med bevegelse i vann å gjøre. Jeg vet det er mye å hente der.

– Vi må ha en plan som skremmer konkurrentene våre

Borch satte studiene på pause etter fullført bachelorgrad i 2014, men han frykter ikke at det å ta opp igjen studiene vil gå utover treningen de neste årene.

– På Universitetet i Sørøst-Norge, der jeg går, er de veldig flinke til å legge opp studieoppleggene personlig, og det er enkelt å få det tilpasset. Det tror jeg skal gå veldig fint. Forhåpentligvis har det siste halvannet året vist at det går an å ha undervisninger gjennom nettbaserte løsninger, så da kan jeg være på konkurranse i USA eller på treningsleir i Portugal og samtidig levere like bra på læringsmålene mine, sier han.

Leverer han på læringsmålene i Paris og tar det etterlengtede gullet, vil samlingen være mer eller mindre komplett for en utøver som fra før har EM-gull, VM-gull, OL-bronse og nå også OL-sølv.

– Da har jeg tatt alt. Det eneste jeg mangler da er Henley-regattaen i England, sier han, og legger til:

– Jeg er ganske motivert, ja, jeg er det. Det brenner fortsatt inne her (peker på brystet). Men det er ikke vits i å prøve på det om det ikke er 100 prosent mulig. Jeg vet det er mulig, men vi må ha en plan som er så solid at den vil skremme konkurrentene våre.