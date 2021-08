Gjør flere endringer i reisereglene – her blir det krav om karantene

Fredag kom regjeringen med oppdaterte reiseråd for nordmenn. Rådene er laget basert på FHIs vurdering av smittenivået i Europa.

På det nye smittekartet har Kroatia, Litauen og Vatikanstaten gått fra grønn til oransje.

Det gjøres også endringer i åtte regioner i Sverige. Fire av disse går fra grønn til oransje eller rød og det blir dermed krav om innreiserestriksjoner og innreisekarantene.

De nye reglene trer i kraft natt til mandag.

Dette betyr de ulike fargene Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Kilde: Regjeringen

Smitten stiger i Norden

Det europeiske smittevernbyrået ECDC oppdaterte torsdag sitt smittekart. På dette kartet har hele Sverige og Finland gått fra grønt til oransje, mens Stockholm og Helsingfors har blitt rødt.

FHI vurderer de nordiske landene på regionalt nivå. I Sverige har flere regioner endret farge Östergötland, Värmland og Västra Götaland går fra grønt til oransje.

I tillegg har Norrbotten gått fra grønn til rød. Gotland, Halland, Skåne og Stockholm går fra oransje til røde.

I Danmark har region Nordjylland gått fra oransje til rødt nivå. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønland).

Krav om karantene og test

Når man ankommer Norge fra et oransje land, må man ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen og i innreisekarantene.

Kravet om karantene gjelder ikke for de som er fullvaksinert eller har vært smittet de siste seks månedene.

Det er nå kun 12 land i Europa som fortsatt er grønne.

Dette er Bulgaria, Grønland, Latvia, Liechtenstein, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

FHI gjør også en særskilt vurdering av utvalgte øygrupper i Europa for å legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

På det nye smittekartet er det derimot ingen av de 13 øyene som er grønne. Flere av øyene har gått fra oransje til rød.

Saken oppdateres.