Sjanseløs i utstyrskrig: – Det er ikke noe man kan kjøpe. Med mindre man har en milliard

På OLs siste dag er det bare to steder det skjer noe med norske utøvere, men forskjellen mellom de som skal i aksjon kunne knapt vært større.

Mens håndballjentene er en institusjon i norske hjem og nasjonens kjæledegger etter årevis med sportslig suksess og milliontall i internasjonale mesterskap, er banesyklisten Anita Yvonne Stenberg et ubeskrevet blad for de fleste.

Sportslig suksess er det blitt for 28-åringen, som konkurrerer i grenen omnium, en poengkonkurranse fordelt på fire ulike former for banesykling. I mars i fjor stod hun for en sensasjonell norsk VM-bronse på distansen.

BRONSEJENTE: Anita Yvonne Stenberg (t.h) på VM-pallen sammen med amerikanske Jennifer Valente (sølv) og britiske Elinor Barker. Foto: Kacper Pempel

Ikke minst sensasjonell fordi Norge frem til velodromen på Sola åpner i høst står uten mulighet for å drive med banesykling på norsk jord.

Stenberg har tatt konsekvensen av det og flyttet til Danmark, der hun har treneren sin Kenneth Berner. Det siste året av olympiaden, tiden mellom to OL, har hun tilbragt store deler av tiden på Mallorca.

Men som eneste norske jente på et ressursfattig norsk banesykkel-landslag er det ikke et luksusliv.

– Det har vært en meget lang og hard kamp, sier Berner.

– Jeg er utrolig stolt av det Anita har kommet seg gjennom, og ikke minst de store forbedringene hun har gjort for å komme seg hit.

MEDALJEHÅP: Anita Yvonne Stenberg. Foto: Heiko Junge

Når han sier kommet seg gjennom, så handler det om utfordringer med treningsfasiliteter og valget om å flytte utenlands. I Danmark har hun bodd i små, til tider litt kummerlige, leiligheter og hatt deltidsjobber for å finansiere den olympiske drømmen.

En drøm som nå sier: Medalje.

– Jeg angrer ikke på noe av det jeg har opplevd. Det har vært en fantastisk opplevelse å komme utenlands. Selv om det var Danmark så var det et annet språk og en annen kultur. Det har hjulpet meg, og har lært meg å være voksen og selvstendig, sier Stenberg.

Men trenerens kommentarer handler også om at duoen kjemper i grunn mot overmakten. VM-bronsen var på mange måter mot den moderne idrettens tyngdekraft: Ressurser.

Milliongapet

I banesykling brukes det enorme ressurser på utvikling og teknologi. De store sykkelnasjonene ligger i front og kommer stadig med nyvinninger som skal sikre dem en aldri så liten fordel.

Trener Berner kaller banesykling for OLs mest teknologisk kontrollerte idrett. Alt er målt og veid. Tøyet må ha riktig overflate. Sykkelen må være aerodynamisk. Hjulene må rulle best.

Skal man ha det beste utstyret koster det utrolig mye.

– Alle ønsker å optimalisere så mye som mulig. Det kan være hundredeler som skiller, og da er det små marginer fra nummer en til nummer fire.

– Det er veldig mye utvikling. For eksempel har britene en helt spesiell sykkel. Tyskerne har en annen like spesiell sykkel. Det er ikke noe man kan gå og kjøpe. Med mindre man har en milliard, overdriver Stenberg.

– Men er det ikke regler for hvordan sykler skal være og tilgjengelighet?

– Jo, det er et regelverk. Alle ønsker å være så tett på grensene som de kan. Og alle syklene må være i salg. Man kan kjøpe de britiske syklene, men da er det snakk om en million, sier Stenberg.

Denne gang uten å overdrive.

Hennes sykkel koster 80.000 inkludert det Berner omtaler som løpshjul. Britenes over 1 million. Uten hjul.

Kritisk til dansk gråsone

Akkurat hvor små detaljer som er med å påvirke kunne man se tidligere i OL. De danske banesyklistene vakte oppsikt da de under lagtemporittet stilte med teip på leggen.

– Det står i reglene at man ikke kan feste noe på kroppen. De har gått på grensen. Teip kan brukes til behandling, men nå hadde alle fire rytterne det på samme sted, og dagen etterpå hadde de tatt det av, så det var ikke for behandling, sier Stenberg.

– Jeg syns man skal lese reglene og følge dem. Det er fair for alle.

I EN GRÅSONE: Danskenes tempolag med teip tydelig på fremsiden av leggene. Foto: Christian Hartmann

Hun tror danskene hadde forsket på at dette ga dem en fordel, om enn bare så lite som ett hundredel.

Selv er hun glad for at hun sykler i felt og ikke temporitt. Det betyr at man teknisk og taktisk kan gjøre opp for mye, i og med at det handler om å komme først over mål og ikke bare hvor fort du sykler.

28-åringen er likevel bevisst på at hun kjemper mot utøvere med en helt annen backing.

– Jeg har ikke de samme ressursene til rådighet og kan ikke tenke på det detaljnivået. Jeg kan bare sikre at jeg så fysisk god som mulig, at jeg har mine tekniske styrker på plass og at jeg taktisk gjør de riktige valgene, sier hun.

Stenbergs fordel

Treneren ser helt klart fordeler med å måtte tenke utenfor boksen. Det er positivt at treningen blir mer menneskelig og ikke bare en teknologisk, maskinmessig øvelse.

– Vi går tilbake til i gamle dager hvor vi stoler på stoppeklokken. Så må vi lære de tekniske detaljene og taktiske disposisjonene. Hvor man skaper løpet fremfor at man bare stoler på teknologien, sier Kenneth Berner.

På fysiske målinger er imidlertid alle resultatene gode. De har sammenlignet med tallene til den amerikanske stjernen Jennifer Valente under OL i Rio og Stenberg ligger ikke tilbake for det.

Det kan komme godt med på søndagens medaljejakt.

– Jeg vet at det som kommer til å skille nummer en og nummer ti er hvordan man bruker banen. Legger jeg meg riktige steder, så vet jeg at jeg er fysisk sterk nok til å klare det, sier Anita Yvonne Stenberg.

Vel vitende om at det å ta de rette valgene i kampens hete ikke gjør seg selv.