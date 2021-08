Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei!

Jeg vurderer å kjøpe en Volvo V70 R – den med 300 hk. Helst med manuelt gir – og lurer på hva du mener om de bilene. Er det noe som bare kommer til å stige i verdi med årene? Mvh Jostein

Benny svarer:

Heisann!

Nå snakker vi! Dette er en artig bil, som det er en stund siden jeg sist tenkte på. Da den kom, var jo dette et skikkelig råskinn. Tenk på det – en Volvo stasjonsvogn med 300 hestekrefter! Det var den største motoren Volvo hadde til rådighet, den gangen. Og R-en fikk virkelig folk til å måpe, da den ble vist på bilutstillingen i Paris i 2002.

Vi hadde jo sett spreke Volvo stasjonsvogner tidligere. Men denne satte en ny standard. Her var det justerbare dempere fra Öhlins (mer om dem siden), Brembo-bremser og mulighet for både manuelt og automatgir – og altså en spinnvill 2,5-liters femmer på 300 hestekrefter.

0-100 km/t gikk unna på 5,9 sekunder. Brennkjapt, på den tiden. Og slett ikke ille i dag, heller.

Fra utsiden ser den mer eller mindre ut som en hvilken som helst annen Volvo V70 fra samme periode. Men R-utgaven er alt annet enn en vanlig familiebil.

Diskret

Fra utsiden ser den jo ganske standard ut. Naboen din vil trolig ikke tenke noe mer over at dette er en spesiell bil. Men kjennere vil merke seg R-logoen i grillen, de litt større felgene, større bremser og større luftinntak i fangeren foran. Ja, også spoileren på bakluka, da.

Innvendig er det også bare små detaljer som skiller den fra en godt utstyrt vanlig V70. Men du kan få den med oransje interiør – som var signaturfargen på disse under lansering. Setene er både fantastiske å se på – og nydelige å sitte i.

Plassen er som i en vanlig V70 – altså en romslig og fullverdig familiebil. Men med et tastetrykk, kan den endre karakter, takket være Four C-understellet (Continuously Controlled Chassis Concept).

Det har tre nivå: Comfort, Sport og Advanced Sport. I sin tid var dette noe av det mest avanserte du kunne få tak i. Sensorer sender signaler til en mikroprosessor, som justerer hvor stivt bilen settes opp og kompenserer for krenging. Støtdemperne får informasjon 500 ganger per sekund. Heftige greier!

Alt dette vet du kanskje. Så jeg skal ikke plage deg med for mye detaljer. Men som du skjønner, dette er en bil jeg synes er knalltøff.

Interiøret er knalltøft med det oransje skinnet, synes Brooms bilekspert. Komforten er skyhøy - dette er kanskje de beste setene Volvo har laget.

Manuelt gir best

Så noen råd til deg som vurderer å kjøpe:

For det første. Jeg er helt enig med deg i at det er manuell gir som gjelder, her. Det er denne som kommer seg under seks sekunder fra 0-100 km/t. Utgavene med automatgir har noe lavere dreiemoment, rett og slett fordi girkassen ikke tålte det voldsomme momentet.

Selv om Volvo selv hevdet at deres automatgir var både raskt og tilpasset seg kjørestilen din, er kassen ganske treg. I tillegg er jo manuelt gir veldig moro, da!

Jeg tror bilene med manuell gir vil holde seg best i pris.

Som ofte når vi snakker om aldrende klassikere, er det også viktig å forsøke å finne en som er original. Helst skal det være så likt som mulig, som da den ble levert til første eier.

Hvis bilen er senket, tunet, omlakkert og/eller stylet, er det verdt å tenke seg litt om. Det er også verdt å sjekke om det eventuelt følger med alt av originale deler, slik at den kan tilbakestilles, om ønskelig.

Prisen på sitt laveste

For øvrig ville jeg vært mer opptatt av generell stand på bilen, enn hvor langt den er kjørt. Disse bilene kan gå langt, hvis de passes på og følges opp.

Volvo V70 er ikke feilfrie biler, det kan du lese mer om i Brooms bruktbilguide. Når det gjelder R-modellene er det verdt å ta med i betraktningen at noen deler kan være vanskeligere å få tak i - og at det gjerne koster mer enn på en vanlig V70.

Når det gjelder priser, tror jeg denne generasjonen V70 R er på sitt laveste nå. Finner du en fin bil, og tar godt vare på den, bør mulighetene være gode for at den skal stige i pris framover.

Lykke til med jakten på en fin bil!

Interiøret var steintøft for sin tid. Med skjerm som kom opp på dashbordet. Men brukervennligheten til navigasjonen er langt under pari.

