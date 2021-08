Agnete Saba (27) viser frem kjæresten

– Jeg har det veldig fint, og dette er veldig koselig, sier Saba på telefon til God kveld Norge.

Det var i april i år at finnmarkingen avslørte i podcasten «The Kåss Furuseths» at hun hadde fått samboer. Men utover det holdt hun kortene ganske tett til brystet.

– Jeg tror han var den aller første til å spørre om autografen min, noen gang, sa hun i podcasten, og fortalte at de møttes for første gang da de begge deltok på Ungdommens Kulturmønstring i 2007.

– Det har vært til og fra-flørting i mange år, før vi fant ut at «nei, nå tester vi det her om det funker». Og jeg har det så bra!, sa hun den gangen.

Og alt tyder på at den tidligere Melodi Grand Prix-vinneren og «The BlackSheeps»-vokalisten fortsatt har all grunn til å smile.

For nå avslører 27-åringen hvem kjæresten er.

På Instagram har hun postet et bilde av de to sammen på Nordkapp, med teksten: «Sist æ va på Nordkapp møtte æ han her kule fyren. Lite visste æ at 14 år etterpå skulle vi reise hit ilag på sommerferie som et par».

På bildet har hun tagget navnet til sin kjære, som er Johannes Foslund.

Til God kveld Norge utdyper den blide nordlendingen at kjæresten snart fyller 30, og at han er en hun har kjent lenge.

– Det hele føles bare veldig fint og trygt, avslutter Saba.