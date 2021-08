Avventende om trinn 4: – Må se hva som skjer den neste uken

Neste uke skal regjeringen ta en vurdering på hvorvidt Norge skal gå videre i gjenåpningsplanen, eller om neste trinn skal utsettes ytterligere.

Regjeringen vedtok tidligere i år en trinnvis gjenåpningsplan, og vi er nå på trinn 3. Spørsmålet nå er når vi skal gå videre til trinn 4, som er det siste trinnet.

– Nå er vi i en situasjon der mange kommer hjem fra ferie. Mange har vært i utlandet, i land som er blitt røde underveis i sommer, og må i karantene. Da er det veldig viktig at folk overholder reglene, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Ønsker mindre smitte

Erna Solberg legger ikke skjul på at hun skulle ønske det var mindre smitte enn det vi nå har.

Torsdag innførte Bergen kommune ytterligere tiltak etter at smitten der har blusset opp den siste tiden.

Også i Oslo er smittetrenden stigende, men foreløpig ser Oslo kommune an situasjonen, da halvparten av de smittede er blitt smittet utenfor Oslo.

– Jeg skulle ønske vi hadde mindre smitte, og at vi hadde klart å holde delta-varianten borte lenger. Delta er svært smittsomt, og nå er det dominerende, sier Solberg.

I slutten av juli utsatte regjeringen trinn 4 fordi de ville se an utviklingen av nettopp delta-varianten i Norge.

Neste uke skal altså regjeringen sette seg ned og vurdere om vi skal gå videre i gjenåpningsplanen. Solberg sier mye avhenger av hvordan smitten utvikler seg neste uke.

– Vi skal ha en vurdering neste uke, og jeg kan ikke nå si om vi går inn i fjerde trinn eller ikke. Det er veldig avhengig av utviklingen på grensene og når folk nå kommer hjem fra ferie, sier Solberg, som minner om viktigheten av å følge smittevernreglene og overholde karantenebestemmelser.

Forsiktig optimist

Solberg er likevel forsiktig optimist. En stor andel av Norges voksne befolkning er nå vaksinert mot koronavirus.

– For hver uke som går har vi flere vaksinerte. Det betyr at beskyttelsen mot alvorlig sykdom og død er svært god, og vi vil være bedre beskyttet for hver uke som går, sier Solberg.

Trinn 4 i gjenåpningen vil blant annet innebære fysisk undervisning uten begrensninger på skoler, ikke antalls- og avstandsbegrensninger ved treninger eller øvinger, at det ikke er noen begrensninger på antallet gjester som kan møtes hjemme og muligheten for flere gjester ved arrangementer.