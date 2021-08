De intense timene som avgjorde Messi-sjokket

Torsdag smalt fotballbomben:

Lionel Messi forlater klubben han har vært i siden barndommen.

Overgangsguru Fabrizio Romano skriver på sin Instagram-konto at planen inntil sent torsdag kveld var at Messi skulle forlenge sin kontrakt med Barcelona.

– Lionel Messi var torsdag kveld i Barcelona sammen med sin far for å skrive under på en kontrakt til 2026. Det var ingen spenning og partene hadde vært enige om en kontraktsforlengelse i flere uker, skriver Romano.

Ifølge ham, hadde Barcelona planlagt å annonsere Messis kontraktsforlengelse med brask og bram torsdag kveld.

Så snudde alt.

Etter dialog med La Liga gjennom dagen, ga Barcelonas klubbsjef, Joan Laporta, beskjed til Messi om at klubben blir hindret av ligaens finansielle regelverk, og dermed ikke hadde muligheter til å gjennomføre kontraktsigneringen likevel.

– Messi satte pris på Laportas ærlighet og ble svært overrasket over at klubben ble «tvunget» av ligaen til å avbryte kontraktsigneringen, melder Romano.

Kan være et pressmiddel

Årsaken til at Messi-situasjonen har dratt ut i sommer er enkel – økonomi. Barcelona sliter økonomisk, og La Liga har strenge økonomiske regler. Disse innebærer at Barcelona er nødt til å spare rundt to milliarder kroner i sommer gjennom spillersalg og lønningskutt, skriver The Athletic. Barcelona har slitt med å bli kvitt spillere, og har i stedet hentet inn fire nye spillere, deriblant Sergio Agüero og Memphis Depay. La Liga har vært tydelige på at disse ikke kan registreres for spill før de nødvendige kuttene er gjort.

I gårsdagens uttalelse er det åpenbart at både Barcelona og Messi legger all skyld på La Liga for at kontrakten ikke har blitt fornyet. Mange tror derfor uttalelsen er ment å legge press på La Liga, slik at de justerer reglene og Messi kan signere likevel.

La Liga-klubbene sliter som følge av koronapandemien, og Messi er ligaens soleklart største profil. Uten argentineren vil ligaen enkelt og greit være mindre verdt. La Liga-president Javier Tebas har tidligere vært klar på at de ikke vil gjøre unntak for de store klubbene, men med Messi på vei ut av ligaen håper Barcelona nå at Tebas endrer oppfatning.

Hva blir neste stoppested?

Ikke overraskende begynte ryktene om hvor Messis neste stoppested blir å svirre umiddelbart etter at det ble klart at argentineren var ferdig i Barcelona. Til tross for at vel samtlige lag i verden hadde sagt ja takk til å ha Lionel Messi i spillerstallen, er det imidlertid svært få som har den økonomiske tyngden en må ha for å ha råd til argentineren.

Da Messi ønsket seg bort sommeren 2020, ble Manchester City ofte nevnt som et sannsynlig stoppested. Etter at de lyseblå gjorde Jack Grealish til tidenes dyreste engelske fotballspiller torsdag, og med de stadige ryktene om at klubben ønsker Harry Kane, virker det mindre sannsynlig denne gang. Ifølge The Athletic skal også Messis gamletrener Pep Guardiola være svært misfornøyd med det som skjedde forrige sommer. Ifølge nettstedet vil ikke City la seg lure av Messi nok en gang.

Men rapportene her er motstridende. Ifølge Marca er City favoritter til å sikre seg Messis signatur. Kane er fremdeles et godt stykke unna å bli City-spiller, og ifølge den spanske avisen er City nå klare til å endre planene.

Den andre muligheten virker å være PSG. Ifølge Romano er Paris-klubben allerede i direkte dialog med argentineren. Ifølge The Athletic var det Messi selv som tok kontakt med PSG-sjef Mauricio Pochettino. Franskmennene skal ha ansett argentineren som for dyr tidligere i sommer, men de skal nå være overbevist om at en Messi-signering vil generere nok penger til at det er verdt det.

USA og MLS nevnes som den tredje muligheten. Så kan det selvfølgelig hende dette er del av et større spill, og at vi får se Messi i Barcelona-drakt også kommende sesong.