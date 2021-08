Fotballryktene: – Storklubb vil punge ut for Berge

Arsenal har hentet flere forsterkninger i sommer, men det kan tyde på at det er mer i vente. Ifølge Daily Star ønsker Artetas klubb å tilby Sheffield United 650 millioner kroner for en pakke med både keeper Martin Ramsdale og den norske landslagsprofilen Sander Berge. Nordmannen fikk store deler av forrige sesong ødelagt grunnet skader, og har en svært usikker fremtid i den nedrykkede klubben.

Lautaro Martinez har lenge vært koblet til Arsenal, men den overgangen kan vise seg å bli vanskelig. Men nå skal The Gunners ha fått øynene opp for en annen argentinsk Serie A-spiss, nemlig Lazios Joaquin Correa. Ifølge Corriere dello Sport har PL-klubben tilbudt omtrent 220 millioner kroner for 26-åringen.

Lionel Messi er naturlig nok dagens mann på ryktebørsen etter gårsdagens sjokkmelding om at argentineren er ferdig i Barcelona. Det har åpnet døren for Manchester City. Det skriver lokalavisen Manchester Evening News.

Messi-exiten vil trolig gi ringvirkninger for flere av verdens største klubber og spillere. Harry Kane ønsker seg bort fra Tottenham og dersom Messi blir City-spiller, er det svært usannsynlig at Kane også skulle bli det. Det skriver Express.

PSG er en klubb som har både økonomi og vilje til å hente Messi. Men ifølge Le Parisien er den franske storklubben bare en av mange klubber som er en mulig ny destinasjon for magikeren. Daily Mail hevder likevel at den franske hovedstadsklubben er favoritter til å signere ham, men at en overgang til MLS også kan være en mulighet for 34-åringen.

En Chelsea-retur for Romelu Lukaku kan fort være på trappene. Den belgiske kraftspissen har tidligere spilt for London-klubben, men fikk få sjanser under sitt forrige opphold på Stamford Bridge. Nå melder Daily Mail at en overgang fra Inter vil kunne bli gjennomført i løpet av helgen.

Den overgangen vil kunne bety slutten for Tammy Abrahams lange Chelsea-karriere. Nå melder Talksport at Southampton har kastet seg inn i kampen om den målfarlige spissen.

Roma og José Mourinho kan fort ende opp med en tur til Norge etter at Molde spilte 3-3 i første oppgjør mot Trabzonspor. Vinner moldenserne på hjemmebane, betyr det play off mot den italienske storklubben. Mourinho og co. har allerede styrket stallen, og nestemann inn kan være Fulhams Andre-Frank Anguissa. Det melder Gazzetta dello Sport.