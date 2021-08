Bil kjørte inn i bygg i Oslo

Politiet meldte fredag morgen at en bil hadde kjørte fra Fløens gate, rett over krysset i Storgata, igjennom et gjerde og inn i et bygg som ligger i krysset mellom Storgata og Skippergata.

Ingen personer ble truffet av bilen.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen sier til TV 2 at politiet ikke har fått snakket så mye med bilføreren ennå, og at de dermed heller ikke vet hva som skjedde i forkant av ulykken.

– Så om det dreier seg om et illebefinnende, eller trykking på feil pedal, det har vi ingen fasit på, sier han.

Han forteller at føreren, en eldre person, ikke ble alvorlig skadd. Personens førerkort ble imidlertid beslaglagt.

Bilder fra stedet viser at bilen kjørte inn i bakeriet Backstubes vegg.

– Vi vet ikke om noen satt der inne, men ingen ble skadd i hvert fall, sier Iversen.