Jakob-tabben Gjert aldri gjør igjen: – Kunne aldri levd med meg selv

Jakob Ingebrigtsen har sett uhyre sterk ut i Tokyo-OL så langt.

Lekene har 20-åringen sett frem mot siden han var ti år gammel, og selv om han er ung har pappa Gjert Ingebrigtsen aldri vært i tvil om at sønnen skulle være klar for dette mesterskapet.

– Dette er en varslet katastrofe, sier trenerfaren på karakteristisk vis.

På fredagens pressekonferanse i Olympic Village viet han en stor del av tiden på å snakke ned sin egen rolle i sønnens utvikling generelt og nåværende prestasjoner spesielt.

– Han har tatt kontroll på sin egen karriere, mens jeg har vært en nyttig idiot. Jeg er glad for at jeg har kunnet være med på veien.

Har prøvd seg

Etter at Jakob Ingebrigtsen løp seg enkelt til finalen på 1500 meter, sa løpsfenomenet fra Sandnes at han var lettere provosert over at pappa og trener Gjert la seg opp i hans taktikk.

Utsagnet kom etter at trenerfaren uttalte spøkefullt at han like gjerne kunne reise hjem, fordi han ikke fikk snakket med sønnen.

– Det ble nok litt misforstått, men jeg skjønner spørsmålet, sier Gjert Ingebrigtsen dagen derpå.

FØLGER MED: Sportssjef Erlend Slokvik og Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

Han merker at det er olympiske leker påvirker sønnen og at dette betyr noe mer enn vanlig. 20-åringen er blitt ekstra innesluttet og vanskeligere å snakke med. Det har forsterket en side av løperfenomenet.

– Jeg ser og merker det på ham at dette er større enn det han har gjort før. Han kjenner nok at dette er noe han har sett frem til og tenkt på lenge. Han er mer konsentrert. Han er vanskelig å trenge inn til. Han lukker seg inne i forberedelsene sine. Han kjenner seg selv så godt at han vet hva han holder på med.

– Han har vært i den boblen i dagesvis. Jeg har prøvd å pirke litt på den boblen, og da har jeg fått smekk på fingrene. Jeg må la de ha den boblen.

For egentlig syns ikke Gjert Ingebrigtsen det er noe problem at han ikke får snakket med sønnen om løpsopplegg og taktikk, selv om han ikke legger skjul på at han gjerne skulle visst mer.

– Har veldig lite peiling

Frem mot OL-finalen lørdag har de avtalt å spise måltidene sammen, men heller ikke der blir det særlig med diskusjoner og konversasjoner. Treneren har en mer en praktisk og logistisk rolle underveis i dette mesterskapet. Å legge til rette for at sønnen skal kunne levere best mulig.

For etter at oppvarmingen er startet, har Gjert Ingebrigtsen ingenting å bidra med hevder han. Treningen er gjort, nå er det opp til utøveren.

– Jeg har like liten peiling som dere journalister, det er veldig lite peiling. Jeg har aldri vært der. Jeg har aldri løpt løp og aldri vært i den konkurransesituasjonen. Jeg har liksom ingenting å bidra med.

Han forteller at han har prøvd å lære guttene til å bli selvstendige, tenke selv og reflekter over valgene de gjør. Fordi det er de som må løpe.

Han maser ofte om å få høre hva og hvordan de har tenkt. For å lære og forstå som han sier.

– Tenk hvis jeg hadde peiling og hadde rast ut i en diskusjon med ham om rett og galt, og jeg tok feil. Hvordan hadde det blitt å leve med resten av livet?

Han banner og fortsetter:

– Jeg kunne aldri levd med meg selv, og han kunne aldri levd med meg. Jeg har lagt meg opp i taktikken en gang. Jeg vil ikke si hvor det var, men det gikk til helvete. Det er mange år siden og det ble fatalt. Jeg trodde jeg hadde peiling.

FULL KONTROLL- Foto: Stian Lysberg Solum

Inntar farsrollen

Finalen på 1500 meter går lørdag kveld lokal tid, og Gjert Ingebrigtsens «ufaglærte tips» er en en rask finale.

Der vil sønnen, som han mener er blant verdens tre beste 1500 meter-løpere uansett utfall lørdag, være blant de aller største favorittene.

– Blir du skuffet om det ikke blir medalje?

– Jeg blir skuffet på Jakobs vegne. Jeg vet hvor listen ligger med hans ambisjoner. Hvis han blir skuffet, blir jeg skuffet, hvis ikke, blir jeg ikke, sier han.

– Verden går videre. Vi har gått på så mange smeller at dette er ikke enden uansett, har jeg lært meg. Gjør Jakob jobben, så går dette bra. Blir Jakob nr. 6 eller 7, så er han ikke en dårligere løper av den grunn.

Men på vei til OL-finalen vil han ikke klare å dy seg.

– Jeg kommer nok til å spørre: «Hva tenker du i dag?», ler Gjert Ingebrigtsen.

Da venter han det vanlige svaret «får se».

– Hvem vinner?

– Det blir spennende. Jeg ser noen har forberedt seg veldig bra, som vi normalt ikke regner med. Det kan bli noen overraskelser. Jeg føler ikke det rokker ved rangordningen på 1500-meteren i verden om man får en overraskelse. Jakob er fortsatt topp 3 i verden uansett resultat.

– Men jeg tror han vinner, avslutter Gjert Ingebrigtsen til latter fra pressesalen