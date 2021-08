Får bistand fra Forsvaret i leteaksjon etter mann i 70-årene

Politiet fikk torsdag kveld bistand fra Forsvaret i en leteaksjon i Karasjok. Leteaksjonen har pågått siden klokken 04.36 torsdag.

– Vi leter i et område på to ganger tre kilometer. Søkeområdet er et par mil sørvest fra Karasjok ned mot krysningen mellom elvene Iešjohka og Karašjohka, sier operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til TV 2.

Han sier at søket fortsetter søket til det er gjort funn. Det er lyst på natta og fint vær i området.

Mannen i 70-årene kjørte ifølge politiet en ATV da han la ut på tur, og den er funnet i området.

Major Elisabeth Eikeland, pressekontakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, sier at det er personell fra Finnmark landforsvar ved Garnisonen i Porsanger som bistår i søket.

– Vi fikk en anmodning om støtte fra politiet, og opptil 50 personer fra Finnmark landforsvar deltar, sier Eikeland til TV 2.

Hun sier at terrenget som det søkes i, er krevende. Tre hundeekvipasjer fra Troms og Sivilforsvaret bistår også i leteaksjonen.

Et større område ble torsdag søkt i med et Sea King-helikopter, men busker og krattskog gjorde det vanskelig å se fra lufta.

Et Sea King-helikopter deltok i søket. Foto: Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt

Skal være godt kjent i området

– Vi får nå bistand fra Forsvaret fordi vi ønsker å søke mer grundig på bakken. Det er mye bratt terreng og vi ønsker å få søkt skikkelig, sier politiets operasjonsleder.

– Mannen har vært savnet siden han ikke kom tilbake etter at han dro ut for å plukke multer. Han er i 70-årene og er ikke i god helse, sier Johansen.

Operasjonslederen legger til at mannen skal være godt kjent i området. En god venn av mannen er veldig bekymret for ham, og bekrefter overfor iFinnmark at den savnede er svært godt kjent i området.

Politiet vil gjøre opp en ny status i morgen tidlig etter å ha søkt gjennom natta.