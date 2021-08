Dette tror ekspertene om Messis fremtid

Etter sjokkmeldingen om at Messi forlater Barcelona, spekuleres det nå i hvor fotballstjernen vil ta veien videre.

Torsdag kveld kom den sjokkerende nyheten. Etter å ha tilbragt hele proffkarrieren i Barcelona, må verdens beste fotballspiller finne seg en ny arbeidsgiver.

Etter at det umiddelbare sjokket har lagt seg, er det ett spørsmål som dukker opp hos veldig mange. Hvor skal Messi nå?

– Det hadde vært drømmen

Selv om de aller fleste klubber nok kunne tenke seg en spiller som Messi på laget, tror ikke TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg at stjernespilleren har så mange reelle alternativer.

– Det er veldig få lag som har økonomi til å signere Messi selv om de får han gratis, blant annet fordi han har så høy lønn. Det er vanskelig å se for seg andre enn PSG som har økonomien til det, sier Finstad Berg.

Men fotballeksperten er klar på hva hun selv håper vil skje.

– Jeg hadde sett for meg at Messi skulle spille i Barcelona til han var ferdig på det nivået. Det er det jeg hadde håpet, det hadde jo vært den romantiske drømmen. Men det er ikke lett å tippe hva som faktisk vil skje.

Tror ikke Messi går til PSG

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er ikke sikker på at døren er helt stengt for Messi.

På spørsmål om han tror det kan være et pressmiddel fra Barcelona mot La Liga, svarer han bekreftende.

– Det kan definitivt være en måte å legge press på La Liga. De har innført lønnsrestriksjoner som gjør at det er veldig vanskelig for Barcelona å lande avtalen med Messi.

– Det kan være at en nå ønsker å se at de spanske fotballmyndighetene øker lønnsgrensen, og at de likevel får Messi med på laget neste sesong, spekulerer Thorstvedt.

I likhet med Finstad Berg har også Thorstvedt hørt snakk om PSG, og mener det er få andre som vil ha råd til superstjernen. Men om han skal tippe, er det ikke PSG han ville satt pengene på.

– Hvis jeg skal satse på noe, så tror jeg at han er Barcelona spiller kommende sesong.

– Jeg unner ham det beste

Tobias Storruste Dahle skriver om spansk fotball, blant annet for Barca-supporternes Blaugrana. Han er i motsetning til Finstad Berg ikke utelukkende negativ til et klubbytte for fotballstjernen.

– Som Messi-fan unner jeg ham det beste. Jeg unner ham å komme til en klubb som har realistiske ambisjoner om å vinne Champions League. Barcelona hadde ikke vært en reell utfordrer med Messi på laget en gang, sier han til TV 2.

På spørsmål om hvilken klubb han tror kan være aktuell, er Barca-supporteren tydelig.

– Jeg tror han drar til PSG.

Som Barcelona-supporter synes Storruste Dahle allikevel at det er trist for klubben å miste en spiller som Messi.

– Det er innlysende at Barcelona kommer til å bli svekket sportslig av å miste verdens beste fotballspiller. Men i tillegg til den sportslige dimensjonen, så mister de også symbolikken. Det er snakk om verdens beste fotballspiller, som gått Barcelona-skolen siden han var 13 år gammel, og har klubben i blodet sitt.

– De mister rett og slett en del av sjelen sin, avslutter Blaugrana-skribenten.

Ikke første gang

For et år siden ble det stort oppstyr da Messi ba om å få forlate klubben. Den gangen ble han tett koblet til blant andre Manchester City, hvor hans tidligere trener Pep Guardiola er sjef.

Halvannen uke senere gjorde Messi helomvending, og redegjorde for hvorfor han ville bli i Barcelona i et intervju med Goal.