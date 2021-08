Molde slo tilbake tre ganger i Tyrkia – knallsterkt resultat i europakvalik

Gjestene fra Romsdal kunne fort å ha gått på en stjernesmell i Tyrkia, men nektet å gi opp foran 17.000 tilskuere. To mål fra Ola Brynhildsen og en sen utligning fra Etzaz Hussain ordnet et sterkt utgangspunkt.

Langt ut i overtiden ble Trabzonspor tildelt et straffespark av det svært billige slaget, men Anastasios Bakasetas bommet og sendte ballen i stolpen.

3-3-målet kom da Hussain dunket til på en 45-graderspasning fra Brynhildsen med fem minutter igjen av ordinær tid

Ti minutter tidligere hadde Djaniny gitt det Trabzonspor trodde skulle bli vinnermålet. Det kom akkurat da Molde så ut til å ha sluppet unna det verste.

Tidligere i kampen hadde Brynhildsen gjort både 1-1 og 2-2. Moldes tomålsscorer storspilte og var helt sentral i bortelagets offensiv.

Anthony Nwakaeme ga Trabzonspor ledelsen etter litt over et kvarter. Han stusset en corner forbi en sjanseløs Andreas Linde. Etter snau time la Edgar Ié på 2-1 etter et voldsomt trykk.

Med den målrike uavgjortkampen lever Europa-håpet for MFK. Om en uke møtes lagene på nytt i Molde.

(©NTB)