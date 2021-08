Rosenborg med supert utgangspunkt i Europa-kvalifiseringen – slo Domzale 6-1

Rosenborg fikk ikke all verdens utfordring i hjemmemøtet med slovakiske Domzale i 3. runde av conferenceliga-kvalifiseringen. Trønderne vant kontrollert 6-1.

Resultatet fjerner i realiteten all tvil om hvilket lag som kommer til å avansere i kvalifiseringen og møte franske Rennes i det avgjørende dobbeltmøtet om en plass i conferenceligaens gruppespill.

Adam Andersson, Dino Islamovic (2), Erlend Dahl Reitan og nyervervelsen Noah Holm scoret for RBK i en kamp de dominerte fullstendig. I tillegg laget Domzale et selvmål. Fire av vertenes scoringer kom før pause.

Særlig Emil Konradsen Ceïde og Islamovic var konstante trusler mot Domzale. Førstnevnte terroriserte gjestenes forsvar gjennom hele kampen, mens Islamovic scoret sitt ellevte og tolvte mål på de siste åtte kampene.

Full kontroll

I et pøsende regnvær på Lerkendal skulle det bare ta seks minutter før hjemmefansen kunne juble for scoring. Adam Andersson kom susende inn i feltet, møtte pasningen fra Carlo Holse og hamret et prosjektil inn i hjørnet.

RBK holdt trykket oppe og ble belønnet for pent angrepsspill i det 23. minuttet. Vebjørn Hoff slo inn fra høyre, og Islamovic gjorde 2-0 med et akrobatisk hopp ved bakre stolpe.

Ti minutter senere kom 3-0-målet. Ceïde satte fart på venstrekanten og rappet til. Keeper Ajdin Mulalic reddet, men måtte gi retur, og den skled Sven Karic i eget mål i duell med Islamovic.

Oppgjøret ble langt på vei punktert kort tid etterpå. Ceïde var på farten igjen og slo ballen 45 grader inn mot Islamovic. Han fikk ikke tak i ballen, men Erlend Dahl Reitan kom løpende og bredsidet den i mål.

Tatt på senga

Det eneste skåret i gleden for Rosenborg før pause var Enes Alics redusering på tampen av omgangen. Domzale-vingen fintet seg forbi et par RBK-spillere og avsluttet kjapt fra kanten av 16-meteren. Skuddet kom så overraskende på André Hansen at han ikke rakk å stoppe ballen.

Rosenborg økte ledelsen igjen 16 sekunder etter pause. Ceïde fortsatte å skape trøbbel for Domzale-forsvaret, og etter å ha snappet ballen la han den igjen til Islamovic, som skrudde inn 5-1.

En komisk situasjon oppsto i det 59. minuttet, da Mulalic sendte et utspark rett på pannen til Holse. Keeperen fikk kastet seg tilbake og avverget at ballen gikk i mål.

Noah Jean Holm gjorde sin andre kamp for RBK etter overgangen fra Portugal, og han fikk æren av å sette inn 6-1-målet på tampen. Rosenborg har minst ett bein i 4. og siste kvalrunde i conferenceligaen. Returkampen i Slovakia spilles neste torsdag.

