Lionel Messi-nyheten har slått ned som et lynnedslag over fotballverden.

– Det er en voldsom overraskelse. Det er et sjokk hvis han helt på tampen av karrieren plutselig skulle spilt med andre farger på drakten, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Torsdag kveld bekreftet Barcelona at Lionel Messi vil forlate klubben. Katalanerne sa at de var enige med superstjernen, men la skylden på økonomiske hindringer fra La Liga.

– Hvordan i all verden har de havnet i denne situasjonen, spør tidligere Barcelona-spiller Gary Lineker seg.

– Kan være et pressmiddel

Thorstvedt er allikevel ikke sikker på at døren er helt stengt for Messi.

På spørsmål om han tror det kan være et pressmiddel fra Barcelona mot La Liga, svarer han bekreftende.

– Det kan definitivt være en måte å legge press på La Liga. De har innført lønnsrestriksjoner som gjør at det er veldig vanskelig for Barcelona å lande avtalen med Messi. De er nødt til å kvitte seg med andre spillere for å få ned lønningene, sånn at Messi og de andre kommer inn under lønnstaket som er satt. Det sliter de voldsomt med.

– Men det kan være at en nå ønsker å si at de spanske fotballmyndighetene øker den grensen, og at de likevel får Messi med på laget neste sesong, spekulerer Thorstvedt.

– Alle er sjokkerte

Tobias Storruste Dahle, som skriver om spansk fotball, blant annet for Barca-supporternes Blaugrana, sier til TV 2 at han mildt sagt er sjokkert.

– Jeg kan snakke på vegne av alle som jeg kjenner som bryr seg om Messi og Barcelona, at dette kom som en bombe.

–Det har jo vært kjent at det har stått dårlig til økonomisk, men det har allikevel kommet rapporter fra veldig troverdige kilder om at det bare gjenstår formaliteter for å få signert kontrakten. Så dette synes jeg er overrakende.

Barcelona-supporteren er ikke i tvil om at dette er ekstremt uheldig for det katalanske laget.

– Mange har nok blitt Barcelona-supportere på grunn av Messi. Dette kommer til å svi veldig for Barcelona. Det er så mange som ser på Barcelona kun for å se Messi. Engasjementet rundt Barcelona kommer til å få seg en svær trøkk.

Mener Barca mister sjelen sin

Blaugrana-skribenten forteller videre at han mener det er innlysende at Barcelona kommer til å bli svekket sportslig av å miste det han omtaler som verdens beste fotballspiller.

Både på grunn av det han selv bidrar med på banen, men også fordi det å ha Messi på laget hjelper Barcelona med å signere gode spillere. Storruste Dahle sier at Messi tiltrekker seg andre dyktige spillere, fordi at de ønsker å spille sammen med han.

– Men i tillegg til den sportslige dimensjonen, så mister de også symbolikken. Det er snakk om verdens beste fotballspiller, som gått Barcelona-skolen siden han var 13 år gammel, og har klubben i blodet sitt.

– De mister rett og slett en del av sjelen sin, avslutter Barca-supporteren.