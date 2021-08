Barcelona: Messi forlater klubben

Til tross for at det var en enighet mellom Barcelona og Lionel Messi, kunne ikke dette formaliseres på grunn av økonomiske og strukturelle hindringer, skriver Barcelona på sine nettsider.

De viser til reguleringer fra den spanske ligaen, hvor det er et lønnstak som har gjort en ny kontrakt langt vanskeligere.

Som et resultat av dette, vil Messi ikke bli værende i Barcelona, heter det i pressemeldingen.

– Begge parter synes det er veldig synd at ønsket til spilleren og klubben ikke vil bli oppfylt, skriver Barcelona.

Reagerer på nyheten

TV 2s ekspert Mina Finstad Berg er svært overrasket over nyheten.

– Dette er kjemperart, veldig spesielt. Jeg tenker litt sånn, er det virkelig ferdig? Eller prøver man å gå ut med dette for å se om man kan gjøre noe likevel? Men det er rart at de er så krystallklare på at han er ferdig hvis det er det som er tilfellet, sier hun.

– Jeg ble satt ut av den pressemeldingen fra Barcelona der de sier at de ville beholde Messi og at han ønsket å bli. De sier jo regelrett at det er La Ligas feil, fortsetter Finstad Berg.

Nyheten kommer dagen etter at det ble kjent at La Liga har inngått en milliardavtale med et investeringsfond, der det ble meldt at Barcelona ville få store penger.

– Jeg trodde innerst inne ikke at denne dagen kom før han la opp. Man trodde kanskje at det var i ferd med å løse seg når nyheten om denne gigantiske investeringspakken kom, men sånn ble det visst ikke, konstaterer Finstad Berg.

Messis kontrakt gikk ut 30. juni. Gjennom sommeren har det vært ventet at han ville skrive under på en ny kontrakt med klubben, men en forutsetning har hele tiden vært at Barcelona måtte rydde opp i økonomien.

– Med hele vårt hjerte uttrykker vi vår takknemlighet til spilleren for hans bidrag til klubben, og ønsker ham alt det beste i fremtiden, lyder det fra klubben.

Svindyr likevel

Klubben som henter Messi trenger ikke å betale en overgangssum. Han blir ikke billig av den grunn. Med følger trolig en astronomisk lønning og eventuelle agenthonorarer.

– Det er veldig få lag som har økonomi til å signere Messi selv om de får han gratis, blant annet fordi han har så høy lønn. Så det blir veldig spennende å se, sier Finstad Berg.

For et år siden ble det stort oppstyr da Messi ba om å få forlate klubben. Den gangen ble han tett koblet til blant andre Manchester City, hvor hans tidligere trener Pep Guardiola er sjef.

Halvannen uke senere gjorde Messi helomvending, og redegjorde for hvorfor han ville bli i et intervju med Goal.

Saken oppdateres.