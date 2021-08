– Jeg trengte det virkelig

– Jeg har vært på tur i høyden og er veldig glad for at jeg gjorde det. Det trengte jeg virkelig, sier langrennsdronningen til TV 2.

Før helgen viste hun gryende form opp monsterbakken i Lysebotn. Hun smadret sin egen rekord på 31.18 fra 2019 med tiden 30.45.4.

– Bakken er like tung som alltid, men jeg har en mye bedre følelse i år enn i fjor. Jeg kommer til Sandnes med mye mer overskudd, sier hun.

Konkurrenter i høyden

For kort tid siden kom hun hjem fra et etterlengtet høydeopphold i Italia.

Måneden før skulle langrennslandslaget egentlig vært i høyden, men den samlingen ble avlyst som følge av smittesituasjonen i Europa og kravene til karantene. Høydesamlinger nærmere OL skulle prioriteres.

Johaug, som tidligere har vært tydelig på at høydeopphold i sommer er nødvendig for å komme i best mulig form til Beijing-OL, tok dermed saken i egne hender.

For det har vært frustrerende å se konkurrerende utøvere fra andre nasjoner, blant andre Russland, boltre seg i høyden:

– Ja, det har det, erkjenner hun, før hun fortsetter:

– Men det får man ikke gjort så mye med. Vi får gjøre det beste ut av det.

– Verden er så uforutsigbar nå

Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter overfor TV 2 at landslaget reiser på et treukers høydeopphold i slutten av august.

Men å planlegge for et konkret antall høydedøgn før Beijing-lekene tør han ikke, all tid smittesituasjonen med den såkalte deltavarianten i Europa, stiger i flere europeiske land.

KLAR TALE: Helene Marie Fossesholm er tydelig på betydningen av høydesamlinger før sitt første OL. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Verden er så uforutsigbar nå, så det har vi bare lagt fra oss, sier Bjervig.

Johaugs lagvenninne Helene Marie Fossesholm er klokkerklar på at høydesamlinger blir tvingende nødvendig før OL.

– Det er vi nødt til, skal vi ha en sjanse i OL. Vi kan bare glemme OL om vi ikke får vært i høyden, sier den 20 år gamle friskusen.

For Fossesholm blir Beijing hennes første OL. For Johaug blir det en mulighet til å ta hennes første individuelle OL-gull.

Og selv om 33-åringen viste seg fra sin beste side i Oberstdorf-VM i vinter, uten å samle høydedager i forkant, er hun tydelig på at Beijing blir noe annet.

For i Oberstdorf gikk utøverne på rundt 850 meters høyde. I Kina venter 1700 høydemeter.

– Det blir noe helt annet. Hadde det ikke vært for det, hadde det ikke vært sikkert at jeg dro til høyden i Italia nå i sommer, avslutter hun.