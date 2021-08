Brennhete Lehne Olsen jakter 20 år gammel milepæl: – I mitt livs form

Thomas Lehne Olsen fortsetter å banke inn mål for LSK. Nå håper Geir Bakke at han blir værende på Åråsen.

Søndag kl. 17.30: Følg eliteserierunden med FotballXtra på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Forrige gang Lillestrøm tok en medalje i Eliteserien, var i 2001. Den gangen ble daværende LSK-spiss Clayton Zane toppscorer med 17 mål på 22 kamper.

Ingen har scoret like mange ligamål for Lillestrøm på én sesong siden da. Men nå har klubben en 30 år gammel superspiss fra Moelv som jakter milepælen.

På 13 Eliteserie-kamper har Thomas Lehne Olsen scoret elleve mål. I juli dunket han inn seks mål på fem kamper.

– Jeg er i mitt livs form, og har aldri vært bedre enn det jeg er nå. Det er morsomt å være LSK-spiller om dagen, sier Olsen til TV 2 og legger til:

– Det hadde vært moro å ta igjen Zane, skal ikke legge skjul på det.

Og med en toppscorer på plass kan det igjen bli snakk om en medalje på Åråsen. For etter snart halvspilt sesong ligger LSK på tredjeplass.

– Vi vil utvikle oss som enkeltspillere og som lag, så får vi se hvor langt det tar oss, sier Olsen.

– Ønsker å ha ham i gult

Foran ham på toppscorerlisten i Eliteserien ligger Moldes Ohi Omoijuanfo og Odds Mushaga Bakenga .

Omoijuanfo er allerede bekreftet klar for Røde Stjerne, og forlater Molde etter sesongen. Odd bekreftet denne uken at Bakenga skal til japanske Tokushima Vortis.

Men LSK-kapteinen sier at han ikke har hørt noe fra utlandet enn så lenge.

– Det vet jeg lite om ennå. Jeg har ikke brydd meg så mye om det. Det får eventuelt komme hvis det kommer, sier han.

– Vi har jo sett at det er interesse for de foran deg på toppscorer-listen. Er det noe som kunne vært aktuelt for deg?

– Hvis det skulle dukke opp, så får vi ta det da. Jeg har ikke brukt så mange kalorier på å tenke på det.

LSK-trener Geir Bakke forstår godt om utenlandske klubber ønsker å hente storscoreren vekk fra Åråsen.

– Hvis noen skulle ha hentet Thomas nå, så måtte vi ha klart å erstatte ham, men det er ikke lett. Han har jobbet hardt, og han hadde jo fortjent det for den saks skyld, men vi ønsker jo å ha ham her i gult selvsagt, sier Bakke til TV 2.

– Han vil alltid være den største

Det er i gangene på Åråsen at TV 2 møter Olsen. Inne på et rom henger drakten til LSK-helten Tom Lund.

Den nåværende superspissen har draktnummer 10, som tilfeldigvis er det samme nummeret som Lund hadde i sin tid.

– Per dags dato så stopper nok sammenligningen der, ler Olsen og fortsetter:

– Det er vanskelig å gå over ham for noen. Han er og blir den største.

HELTEN: Tom Arne «Tommy» Lund fylte 70 år 10. september 2020. Det ble feiret på Åråsen. Foto: Siw Borgen / TV 2

Lund ble seriemester med LSK i 1976- og 77. Sist gang klubben vant Eliteserien var i 1989.

– Akkurat nå er vi der vi er, men vi kommer til å få oss noen lusinger, og så får vi se hvordan det blir utover høsten, sier Bakke og legger til:

– Men du verden, det er moro. Det er en glad gjeng om dagen, som står på steinhardt.

Og drømmene om gammel suksess sitter i veggene.

– Vi må jo ha drømmer. Om det skjer i år, vil tiden vise, men per dags dato går vi for kamp til kamp, sier Lehne Olsen.

