Velgerne får ikke svar før valget

Vi må 16 år tilbake for å finne en opposisjon som går til valg på et avklart regjeringsalternativ. I 2005 gikk Ap, SV og Senterpartiet sammen til valg på en rødgrønn flertallsregjering, med avklart felles politikk på en rekke områder.

Den nye normalen

Uklare regjeringsalternativer på begge sider i politikken er blitt den nye normalen før norske stortingsvalg. Årets valg er ikke noe unntak.

Men skulle det bli rødgrønt flertall 13. september det er to alternativer som peker seg ut:

Jonas Gahr Støres drømmeregjering med de tre tidligere regjeringspartnerne Ap, Sp og SV

Trygve Slagsvold Vedums drømmeregjering med kun Ap og Senterpartiet.

Utelukker ikke den andre

Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2 Nyhetene Foto: Espen Solli

Det er verdt å merke seg at hverken Støre og Vedum eller Vedum utelukker den andres foretrukne alternativ, selv om de begge forsøker å tviholde på sitt. Støre kom med den avklaringen til TV 2 på torsdag denne uken. Sp-leder Vedum har heller ikke ønsket å komme med noen anti-SV-garanti.

Jeg tviler sterkt på at Ap vil velge bort Sp og gå i regjering alene, om det skulle skjære seg fullstendig mellom Lysbakken og Vedum, slik Ap-kilder har sagt til Aftenposten. Ap har hverken selvtillit eller styrke nok nok til det.

Jeg ser det mer som et svar fra frustrerte Ap-folk på denne saken i Dagbladet, hvor kilder i Senterpartiet truer med å forlate forhandlingsrommet hvis Støre inviterer SV med.

Rødgrønn frustrasjon

For det er en del frustrasjon i mellom de rødgrønne vennene. I Ap er de irriterte over at Sp fortsetter å angripe Ap for å ha vært med på sentraliserende reformer med regjering, mens i Sp er de frustrerte over at Ap insisterer på å ha med SV. Der i gården mener de det er passivt av Ap. Hadde Ap og Sp gått sammen som ett regjeringsalternativ, skulder ved skulder, ville det økt sannsynligheten for at de to hadde klart å få flertall uten SV, sies det i Sp. I SV er de forbanna på Sp for at de ikke får være med.

Men de er i hvert fall enige om at de vil kaste dagens regjering og skifte ut Erna Solberg, selv om de ikke er helt enige om hvem de skal bytte henne ut med.

Brutte løfter

Men uklare regjeringsalternativer er vi godt vant med. Det var om mulig enda mer kaotisk på borgerlig side før Erna Solberg ble statsminister i 2013. Det var heller ingen avklart situasjon for fire år siden.

Det velgerne har lært fra sist valgkamp, er at garantier om hvem du ikke vil sitte i regjering med, ikke er verdt så mye. Det gikk ikke mange månedene før Venstre brøt sitt løfte til velgerne og gikk i regjering med Frp. Året etter fulgte KrF etter.



I løpet av de siste fire årene har vi hatt intet mindre enn fire ulike borgerlige regjeringskonstellasjoner under Erna Solbergs ledelse.

Dagens Høyre/Venstre/KrF-regjering er heller ikke garantert videre liv om de fire borgerlige skulle klare å beholde flertallet. Sylvi Listhaugs Frp vil ikke være noe støtteparti eller rundingsbøye for KrF og Venstre i regjering.

Ikke sikkert SV vil inn

Men tilbake til rødgrønn side, det er mulig Audun Lysbakken kommer til å gjøre det enkelt for Vedum. SV-fella ble et begrep etter forrige gang SV satt i regjering, den gang med et stort Ap og et mindre Sp. Nå er SV oppe på et nivå som ligner oppslutningen før de gikk inn i regjering for 16 år siden. Det har tatt tid og vært et møysommelig arbeid for dagens partiledelse. Det er ikke sikkert at de tar sjansen på å gå inn i en ny konstellasjon med et stort Ap, og i tillegg et omtrent like stort Senterparti. SV kan velge å påvirke politikken utenfor regjering. En eventuell ferdigforhandlet rødgrønn regjeringsplattform skal uansett til uravstemning blant alle SVs medlemmer. Et nei derfra, vil bety at SV ikke blir med.

Taktikk fra Sp

Det ligger nok en god dose taktikk bak Senterpartiets SV-avvisning. Hvis borgerlige velgere mister troen på fire nye år for Erna Solberg, kan det tenkes at noen vil stemme taktisk for å sørge for å for å dra tyngdepunktet i en ny rødgrønn regjering inn mot sentrum. Det å avvise SV har god gjenklang hos disse velgerne. Men du skal heller ikke underslå at Senterpartiet faktisk ønsker å bryte opp to-blokk-inndelingen vi har hatt i norsk politikk de siste 20 årene. En regjering bestående av Ap og Senterpartiet vil kunne danne flertall både til høyre og til venstre for midtstreken i norsk politikk.

Avhengig av SV uansett

Men Ap/Sp-regjering vil uansett måtte ha fast følge i en budsjettpartner, hvis ikke de to partiene skulle fly gjennom valgkampen og få flertall. Det er utenkelig at den partneren skulle være noen andre enn SV, i hvert fall i starten av neste stortingsperiode.