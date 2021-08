Det dukker stadig opp nye elektriske biler – i ulike segmenter. Bare her i Norge har vi etterhvert både små og store, billig og dyre, høye og lave – og nesten alt imellom.

Men det vi fortsatt venter på, er at el-pickup-markedet skal komme på beina. Det er kanskje ikke så langt unna. Tesla har som vi har omtalt tidligere, over 1,25 millioner (!) reservasjoner på sin Cybertruck. Et helt hinsides høyt tall. Men det er altså ikke en bil som kommer til Norge.

Dessuten er det en viss spenning knyttet til hvordan produksjonen vil gå. Tesla jobber på spreng med å få opp produksjonskapasiteten sin. Klarer de ikke det, risikerer de årevis med ventelister – og at kunder hopper av og velger en annen elektrisk pickup.

Det er nemlig flere på vei. Som for eksempel den elektriske utgaven av USAs mest solgte pickup: Ford F-150 Lightning. Den er bekreftet – og skal i produksjon allerede neste år.

Det er flere grunner til at vi er ekstra spente på akkurat denne bilen.

Den siste bastionen

– Ford har ikke all verdens erfaring med elbiler. Vi kan vel alle være enige om at Focus electric ikke akkurat revolusjonerte noe som helst. Nå har de fått vind i seilene takket være Mustang Mach-e. Men F-150 Lightning blir mye viktigere. Pickup-segmentet representerer på mange måter den siste bastionen som motsetter seg elbilen. Blant amerikanske pickup-kjøpere finner vi nok mange av de største elbil-skeptikerne. Treffer Ford med Lightning-modellen, har de skutt gullfuglen, mener Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han har fulgt utviklingen og nyhetene rundt F-150 Lightning tett, etter at det i våres ble bekreftet at bilen er på vei.

Innvendig kan du bestille F-150 Lightning med den store infotainment-skjermen som minner om den vi er blitt kjent med i Ford Mustang Mach-e.

– Sjokkerende lav pris

– Sett i et miljøperspektiv, er det også en ekstra gevinst knyttet til elektrifisering av pickup-segmentet. Her snakker vi gjerne store, tunge biler – med kraftige bensin- eller dieselmotorer. Å bytte ut disse til elbiler har en langt større verdi, enn å gjøre samme bytte i småbil-klassen, for eksempel, fortsetter Broom-Benny.

Hvis den kommer til Norge, noe vi har grunn til å tro at den gjør, kan det også bli en døråpner for en bilklasse som foreløpig er forbeholdt varebiler.

– I Norge er mer eller mindre alt av pickups registrert som varebil - med grønne skilter og to seter. Men jeg tror F-150 Lightning vil ha bred appell her i Norge. Ikke minst med de prisene som så langt er forespeilet. Startprisene i USA vil ligge på under 350.000 kroner, for innstegsmodellen. Og selv i USA betegnes den prisen som sjokkerende lav.

Perfekt for Norge

En elektrisk pickup som familie- og fritidsbil har mye av det norske bilkjøpere etterspør.

– Vi elsker jo god plass og praktiske løsninger, tilhengerfeste, firehjulsdrift og litt ekstra bakkeklaring. Alt dette får du med en pickup – og når den er elektrisk kan du endelig få med baksetene, også. Dessuten vil nok mange sette pris på at disse bilene byr på høy sikkerhet.

– Når Ford slår på el-pickup-stortromma, er det dessuten med full tyngde. Dette er deres aller viktigste merkevare. Du kan være trygg på at de ikke leverer fra seg noe som er halvveis.



F-150 er den mest solgte pickupen i USA 44 år på rad.



– Ford vet litt om hvordan de skal få nye, og ikke minst holde på de gamle kundene sine. Og i motsetning til Tesla er designet helt tradisjonelt. Du ser knapt forskjell på el-utgaven og en med bensinmotor. Det tror jeg er smart, sier bileksperten.

Med mulighet til å trekke tilhenger på opptil 4,5 tonn, får du med deg det meste.

Fra 370 kilometers rekkevidde

Rimeligste Lightning heter Pro. Den er skreddersydd for de som skal bruke bilen i næring. Her har Ford kuttet kostnader, blant annet ved å bruke en relativt liten infotainmentskjerm. Setene er også i kunststoff, i stedet for skinn. Denne har også minste batteripakke og en rekkevidde som blir estimert til rundt 370 kilometer.

Men Ford har også større batteripakke på gang. Her blir rekkevidden så langt anslått til rundt 480 kilometer. Prisøkningen blir omtalt som «betydelig» hjemme i USA, 10.000 dollar. I norske kroner er det i overkant av 80.000.

Fortsatt snakker vi da en svært konkurransedyktig pris, i alle fall forutsatt at det ikke skjer mye på avgiftsfronten for elbilene her hjemme.

Enorm hengerkapasitet

F-150 Lightning blir en av bærebjelkene i Fords elektriske satsing på 22 milliarder dollar. De har startet dette med å utvikle elektriske varianter av sine mest populære bilmodeller – som Mustang, Transit og nå F-150. I årene fremover vil det komme enda flere modeller.

F-150 Lightning vil komme i fire forskjellige versjoner. Bilen vil få over 1.050 Nm dreiemoment og gjøre 0-100 km/t på rundt 4,5 sekunder. Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og Max Trailer Tow-pakken.

Det siste er viktig for mange av kjøperne. Det lave tyngdepunktet skal gi bedre kjøreegenskaper på våte veier eller gjennom sand.

Video: Blir Ford F-150 Lightning for pinglete? Hva med el-Hummer:

Dette blir en av markedets viktigste elbiler