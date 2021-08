Da Sørum gikk tom, var makkeren god å ha

Finalebilletten er sikret for Anders Mol og Christian Sørum, men sistnevnte innrømmer at han måtte be lagkameraten om hjelp underveis.

I et flombelyst Shiokaze Park spilte Anders Mol og Christian Sørum semifinale mot Latvia. Klokken hadde bikket 21:00, men det var fortsatt 27 grader og høy luftfuktighet.

Da sandvolleyballduoen møtte pressen etter å ha kapret finalebilletten, stod de begge og drakk både vann og energidrikk, og spiste barer og frukt.

– Det er tøffe forhold. Det er varmt og man må drikke og spise hele tiden. Sånn er det og noen tunge dager blir det, konstaterer Christian Sørum.

Slitt med søvnen

Og de varierende kamptidspunktene til de norske gutta har også skapt utfordringer.

– Jeg har vært tung i hele dag og jeg har vært treig i kroppen. Det å snu døgnet frem og tilbake, da får jeg ikke sove så mye om nettene og det er varmt. Det er tungt, sier Sørum til pressen etter semifinalen.

25-åringen innrømmer at han hadde det tungt under kampen mot Latvia.

– Det gikk greit lenge, men så kjente jeg at jeg ble mer og mer tom. Da sa jeg det til Anders, og da kan han fokusere på å bruke mer energi. Da løper ikke jeg etter så mange baller i forsvar, men prioriterer heller kreftene. Det funka, og det er deilig å ham ved siden av meg når jeg er sliten.

FINALERUS: Til tross for at han måtte grave dypt, hadde Christian Sørum krefter til et lite seiersløft etter at finalebilletten var sikret. Foto: Martin Bernetti

Makker Anders Mol tok styring i forsvaret og noterte seg flere avgjørende blokkpoeng.

– Jeg elsker å blokke, Christian sa han var sliten i andre sett og jeg hadde masse energi. Jeg sa at jeg skulle steppe opp, og det var digg å føle at jeg hadde overskudd og at jeg fikk tatt ut alt i blokk i dag, forteller Mol og legger til at det var helt avgjørende å ta disse poengene for å sikre seieren.

– Jeg føler meg helt fantastisk. Jeg sa det til Christian også, og da kan jeg kjøre på med blokkpoeng.

Forbereder seg til finalen

Finalen spilles på lørdag kl. 11:30 japansk tid og nå må duoen igjen snu døgnet.

– Nå skal vi sove så mye som mulig og spise. På finaledagen er det meldt litt regn og overskyet, så det passer oss fint, sier Mol.

Mens på hviledagen på fredag er det meldt rekordvarmt i Tokyo med 34 grader og høy luftfuktighet.

– Da blir det hardøkt! roper trener Jetmund Berntsen.

– Vi skal ha en match mot trenerne. Det er kanskje det viktigste som skjer i et OL, ler Mol.

HISTORISK TRIUMF: For første gang er et norsk lag i en sandvolleyball-finale i et OL. Foto: Daniel Leal-olivas

Til tross for noen tunge dager for Sørum, er han klar på én ting før finalen mot ROC:

– Nå er det siste kamp. Det er bare å gi alt. Det er ingenting å spare på.

– Vi er ikke ferdige enda. Selvfølgelig er vi drit fornøyde med å ta medalje, men nå er vi så godt i gang og vi skal faktisk kjempe om det gullet. Jeg vil kjempe om det gullet og gi alt, legger Mol til.