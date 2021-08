Støre utelukker ikke Ap/Sp-regjering uten SV: – Valget må avgjøre

BØ (TV 2) Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er glad for at Trygve Slagsvold Vedum ikke utelukker SV fra en mulig rødgrønn regjering, samtidig som han nå innrømmer at en regjering uten SV er et alternativ etter valget ved rødgrønn valgseier.

I flere måneder har Sp-leder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum nektet å avklare om hans parti kan sitte i regjering med Sosialistisk Venstreparti (SV) etter stortingsvalget i høst.

Frem til nå har Støre denne valgkampen sagt på inn og utpust at Ap kun har én plan: en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Men i dette intervjuet med TV 2 åpner Støre for første gang for at det også finnet et regjeringsalternativ hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan danne regjering alene etter valget, selv om det ikke er hans førstevalg.

– Jeg hører at alle alternativer som blir skissert har Arbeiderpartiet med. Det ansvaret skal vi være i stand til å ta.

– Når Vedum ikke avklarer og, som du sier, ikke stiller noe ultimatum, hva er dette da? Er det bare spill?

– Nei, det må du stille spørsmål om til ham. Han ønsker å si til velgerne han har fått, fordi Senterpartiet har økt oppslutning, om hva han foretrekker som alternativ. Det har jeg respekt for. Det er hans avveining.

Ikke urealistisk

– Men er det et realistisk alternativ det han legger på bordet?

– Jeg mener målingene viser at det alternativet vårt er det mest realistiske. Og vi har vist at vi har klart det før, vi er enige om veldig mye.

– Hva med alternativet med en Arbeiderparti/Senterparti-regjering?

– Ja, jeg tror det er mindre realistisk enn det vi peker på.

– Men ikke urealistisk?

– Nei, altså, valget må avgjøre. Vi går til valg på det vi mener politisk er riktig og som har best muligheter for å få flertall.

– Valget må avgjøre

– Hva skal til for at det blir et mer realistisk alternativ da, Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene?

– Det vil jeg ikke spekulere i, egentlig, sier Støre og legger senere til:

– Valget må jo avgjøre hvordan Stortinget sammensettes, og da skal vi ta ansvar 14. september. Frem til det tror jeg velgerne skal tenke at ønsker du en ny kurs for Norge, ønsker du at vi skal gå bort fra det at Høyre og Frp har styrt i åtte år, så er det viktig å få en flertallsregjering. Den beste muligheten for det er en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Vedum: – Har jo sagt det lenge

Støres åpning for en Ap/Sp-regjering klinger godt i ørene på Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi har jo sagt det lenge, at vi ønsker en Senterparti/Ap-basert regjering. At det er det beste. Det tror jeg også mange i Arbeiderpartiet er enig med meg i. Det beste for Norge vil være en Senterparti/Ap-basert regjering, sier Vedum til TV 2.

Lysbakken: – Bare eventyr

Audun Lysbakken (SV) har derimot liten tro på at Ap og Sp kommer utenom SV.

– Hvis det likevel skulle bli sånn at Sp og Ap danner regjering uten oss så sørger vi for at våre velgere får innflytelse uansett. Det er bare eventyr å tro at de kommer utenom venstresiden, sier han til TV 2.

Lysbakken mener det uansett vil være hans parti den eventuelle regjeringen må finne støtte hos ved budsjettforhandlingene. Likevel avviser Lysbakken at SV kan bli et støtteparti for en Ap/Sp-regjering.

– Enten så er vi del av rødgrønn regjering eller så er vi i opposisjon, sier han.

– Da kommer vi til å møte dem på en knalltøff måte.