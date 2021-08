Fnyser av konkurrentens påstand

Jakob Ingebrigtsen tok seg greit videre fra sin semifinale torsdag. Nordmannen løp inn til en andreplass i sitt heat, med tiden 3.32,13. I det andre heatet tok nordmannens erkefiende, Timothy Cheruiyot, seg enkelt videre.

– Jeg løp omtrent 90 prosent, så jeg håper å løpe bra i finalen, sier Timothy Cheruiyot etter løpet.

Det er en påstand som får Ingebrigtsen til å humre.

– Haha, den er fin. Jeg løp to prosent i dag, sier Jakob og ler.

– Det er gøy at han skal poengtere det fortsetter han.

Han håper å forlenge sin seiersrekke over Jakob Ingebrigtsen, men nevner nordmannen, australske McSweyn og landsmannen Abel Kipsang som utfordrere.

Tidligere i sommer sjokkerte det kenyanske friidrettsforbundet ved å ikke ta ut Cheruiyot i OL-troppen, men etter hvert gjorde de helomvending.

Marcin Lewandowski, en av de klare medaljekandidatene, måtte gi seg med det som tilsynelatende var en strekk, og er dermed ute av lørdagens finale.

Trekker frem Ingebrigtsen og Cheruiyot som de fremste kandidatene

Stewart McSweyn, som løp i samme heat som Jakob, mener at mange av utfordrerne er sterke, og trekker frem Jakob og Cheruiyot.

– Jeg føler at det blir et raskt løp. Vi kan få se noe ganske utrolig. Jeg tror det kommer til å bli et ganske spennende løp, sier den australske løperen til TV 2.

Han kommer neppe til å ta teten selv.

– Jeg tror kanskje jeg kommer til å etterlate det til noen andre. Jeg tror ikke Cheruiyot vil ha et sakte løp, så jeg tror han vil lede an, spår McSweyn.